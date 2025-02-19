台鐵調車頻出事　學者專家把脈：應檢討教育方式和安全規章

▲台鐵近來頻傳調車事故和異常事件。（資料示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵近日調車異常事件和事故頻傳，短短2個月來連發生5起。學者指出，台鐵調車場意外次數過於頻繁，要檢討教育訓練時數和方式，並與第一線工作人員溝通和一起面對問題。鐵道暨國土規劃學會則表示，台鐵應回頭檢視規章是否有難以執行處或是加強人員訓練。

國立成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，最近台鐵調車場事故發生次數似乎過於頻繁，台鐵公司可能要確實檢討目前教育訓練的時數與方式，並與第一線的工作人員確實溝通，共同面對問題，避免轉轍器之擠壓事故再度發生。

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台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森則指出，台鐵最近確實有相當多調車作業異常，首先要先釐清是台鐵內部之前可能就常發生，還是台鐵公司化後加上普悠瑪號和太魯閣號事故後成立運安處，讓這類事件比較常被揭發，統計上來說要先確認該情況。

不過黃柏森指出，若檢視調車意外，台鐵要確認是否相關工作人員都有遵守安全規章作業，又或者是規章有讓工作人員執行上窒礙難行的地方，因而產生更多問題，台鐵必須回頭檢視調車安全規章是否有需要調整的地方，或者是規章沒有問題，但相關人員常按照原有習慣不遵守規章，若是後者情況，則要加強員工訓練，避免調車事故或異常導致車輛受損影響列車運用，應盡量避免類似情況再發生。