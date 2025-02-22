食道癌初期無明顯症狀　3惡習全來致癌率79倍...醫：快戒掉

▲▼花蓮食道癌死亡率為全國死亡率的1.77倍，其中9成以上罹癌患者為男性，民眾談癌色變、不可不防。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮食道癌死亡率為全國死亡率的1.77倍，其中9成以上罹癌患者為男性，民眾談癌色變、不可不防。花蓮門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞表示，吸菸、嚼檳榔、喝酒是致病主因，三項壞習慣全都來，致癌率比常人高出79倍。他呼籲有類似習慣的民眾要早期發現、早期治療，珍愛自己也珍愛家人。





依國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

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▲醫師趙令瑞表示，吸菸、嚼檳榔、喝酒是致病主因，三項壞習慣全都來，致癌率比常人高79倍。



趙令瑞表示，據統計有吸菸習慣的人罹患食道癌比率是一般人的3至5倍；市售檳榔的紅、白灰有致癌因子，長期嚼檳榔致病率是一般人7倍；喝酒加抽菸是20倍；喝酒加嚼檳榔是31倍；若三個壞習慣都有致癌率高達79倍，甚是駭人。

▲食道癌初期沒有明顯症狀不容易早期發現，到晚期會逐漸出現吞嚥困難及疼痛的症狀。



食道癌初期沒有明顯症狀不容易早期發現，到晚期會逐漸出現吞嚥困難及疼痛的症狀，其它症狀也有食物逆流、心窩灼熱感、胸骨後或上腹部疼痛。即便是手術，也不容易切除乾淨復發率高，預防食道癌的最佳方式就是戒菸、戒檳榔及戒酒。



趙令瑞表示，因食道附近都是重要器官，不僅癌變後容易擴散，切除手術難度也高；一般手術需要切除整段食道，大多用胃或大腸重建來取代食道。二、三期食道癌會先進行術前同步化學及放射線治療，期望可以縮小腫瘤，降低手術後復發機率。四期食道癌的存活率低，或是患者年紀大、有多重慢性疾病或活動能力不好的病患，不太適合接受手術治療，改採緩和性療法，使患者延長生命、改善生活品質。