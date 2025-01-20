6旬婦不菸不酒竟罹食道癌　 南投醫院以大腸重建手術助恢復正常生活

▲透過內視鏡可看到陳姓患者的食道腫瘤(黃圈處)。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名約60歲陳姓婦人不菸不酒，沒想到去年10月接受內視鏡檢查時，醫師竟在食道發現2公分大的腫瘤，進一部切片檢查確診為食道鱗狀細胞癌第一期，同年11月接受食道切除與重建手術，恢復順利並出院返家，亦可開口進食，且不用再另外接受化療。

據國健署癌症登記資料及衛福部死因統計資料指出，110年有2881人罹患食道癌，發生率男大於女，112年則有2064人死於食道癌，為當年度十大癌症死因順位第九位；衛福部南投醫院胸腔外科醫師謝志明表示，食道癌難以被早期發現，且因食道只有三層構造，少了漿膜層，因此當食道發生病變，癌細胞即易侵犯及向外擴散，許多病人出現症狀再就醫時，往往已是中晚期。

而早期食道癌大多是靠定期檢查或意外發現揪出，如陳姓婦人多年前曾被檢查出胃部血管瘤，經手術治療後每年皆定期回診追蹤，雖前年因工作忙碌且無不適症狀而暫停受檢，去年恢復受檢仍及時揪出癌變，因癌細胞尚未侵犯到肌肉層也沒有淋巴轉移，儘早接受手術治療，治癒機率相當高。

▲南投醫院手術示意圖，左為胸腔外科醫師謝志明，中為外科醫師許家榮。

南投醫院大腸直腸外科醫師許家榮說明，食道重建手術是大手術：將食道病灶切除後，將食道下方的胃往上縫合銜接，替代被切除的食道功能；但因陳婦曾接受次全胃切除手術，無法使用胃來重建食道，進而選擇部分的大腸替代，先由謝志明摘除腫瘤、切除胃，接著由許家榮清除先前手術引起的沾粘、截取右側大腸並保留血管供應，往上拉至頸部進行吻合重建，經9小時完成手術後，結合復健科、呼吸治療師、營養師等跨科別的團隊合作，以病人為中心、安排個別化的治療計畫，使陳婦傷口修復、復健皆順利，後續注意進食以及營養的補充，很快就能回歸正常生活。

許家榮提醒，食道癌的危險因子包含吸菸飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物(如醃製、煙燻食物)、黃麴毒素、高溫食(飲)品、吞嚥功能疾病(如食道賁門弛緩不能症)、胃食道逆流、人類乳突病毒(HPV)感染、頭頸癌患者、過去曾接受過胃切除術患者等，建議民眾避免上述危險因子，均衡飲食，平時須留意自身身體狀況，若有異常請至醫療院所接受內視鏡檢查，高風險者可定期安排檢查，。