徐乃麟自爆「睡夢中打老婆」　醫曝真實例子：他是在保護枕邊人

▲徐乃麟（右）自爆會在睡夢中對老婆揮拳。（圖／東森綜合）

網搜小組／曾筠淇報導

《醫師好辣》主持人徐乃麟在節目中自爆，「我老婆說我半夜睡到一半，突然對她揮拳。」因此神經內科醫師警告，這恐怕是神經退化性疾病的警訊。對此，ICU醫師陳志金也在臉書上直言，「他一定不是故意的，有些人是真的是會在睡夢中打人」。

ICU醫師陳志金在臉書發文指出，徐乃麟自爆睡到一半時，會突然對太太揮拳。陳志金解釋，這可能是名為「快速動眼期睡眠行為障礙（RBD）」的疾病所致，一般人在作夢時（快速動眼期，REM），肌肉會處於暫時癱瘓的狀態，不會把夢境內容演出來。

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然而，患有RBD的人，在作夢期間（快速動眼期，REM，俗稱作夢期）則會不自覺地揮動手腳，導致自傷或傷及枕邊人。陳志金也補充，「夢境的內容，經常就是和人吵架、打架、或著被追」。

陳志金分享了他在門診中遇到的例子，「枕邊人無故被打，而病人自己卻很無辜，因為在夢裡，他是在打別人、保護枕邊人的。」對此，他也列出4個重點：

1.睡眠環境的安全性：

建議病人睡在有床墊的地板上，或在床邊增加軟墊，同時移除所有危險物品，並避免睡在窗邊或玻璃門（牆）邊。最好一人睡一張床，水泥牆上也應鋪上軟墊。

2.進行睡眠檢查：

病人需要在醫院睡一晚進行睡眠檢查，但如果症狀不是每天發作，則可能無法檢查出來。若是如此，可以按照枕邊人的描述或者錄影，這樣同樣可以開始治療。

3.藥物治療：

目前有藥物可以減少發作的頻率。如果病人同時患有睡眠呼吸中止症，使用陽壓呼吸器（CPAP）治療後，有些病人的RBD也會有所改善。

4.到神經科檢查：

由於RBD可能是其他神經科疾病，如路易體失智症、帕金森氏症或腦瘤的早期症狀，因此需要轉介至神經科進行檢查和追蹤。

最後陳志金提醒，如果枕邊人在睡夢中揮拳打人，且確定不是裝睡故意的，應該找睡眠專科醫師進行檢查和治療。