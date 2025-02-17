醫開會見一幕：跨丟貴！　驚動好幾所大學關心

▲陳志金分享開晨會時的經歷。（達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，早上開晨會時，被一名藥學系學生告知，一整排空的位子都有人，讓找位子坐的他心想，「一整排都有人？真是『跨丟貴』（台語指看到鬼）」，後來才知道學生是幫人佔位。醫師說，此事驚動南部幾所藥學系的主管，紛紛打來關心是不是自己學校的學生？

陳志金近日在臉書發文說，當天早上8點是科部的晨會，他因先去上廁所，晚一分鐘進去，一如往常就坐在最後一排靠走道的位子，一坐下去就發現椅子把手上有支手機，因不知道是不是有人暫時離席，還是前一天有人忘了把手機帶走，他就往內移一個位子。

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陳志金表示，他才一坐下，就聽到隔壁的男生說，「對不起，這個位子有人」；他只好再站起來，要繞過對方再往內坐，結果對方又說「這一整排都有人」。

陳志金直呼，「我看了一下，整排都只有他一個人（一整排都有人？真是「跨丟貴」！）因為討論已經開始了，我也沒和他多說，就趕快跨過中央走道，換到另一區去坐。」

陳志金指出，「我回頭仔細看他，穿著白袍，應該是醫學生，過了幾分鐘，真的就有人『陸陸續續』進來，把那一整排和前一排都坐滿。他真的是一位很盡責的同學，提早來幫這麼多同學『佔』位子。」

陳志金提到，這些學生就坐後，幾乎每一位都低頭在滑手機；到了討論時段，他也站起來發言，「今天剛好有醫學生，剛剛台上在報告時，這兩排的同學都很認真的用手機在查找資料，我想問問看，剛剛提到的Nutmeg是什麼？來！這位同學，你來回答」，並比著剛剛幫忙佔位子的同學。

陳志金說，該學生表示「我們是藥學生.....」，然後就沒有回答他的問題；他回到加護病房，和這個月跟他的住院醫師、醫學生在討論。他分享當下三人對話：

住院醫師：老師，您剛剛很委婉在提醒他們要注意聽講耶⋯

醫學生：其實我比老師更早去坐，他不讓我坐。我聽到他也跟老師說不能坐的時候，我真的很傻眼耶！

陳志金：哈哈！同學去上個廁所，幫忙看顧位子是沒問題的，但是幫忙佔一整排位子，我還是第一次遇到。

陳志金表示，當天下午他在辦公室打報告，突然有人敲門，進來兩位資深藥師，一位手上拿著咖啡，一位拿著蛋糕。他分享彼此對話：

資深藥師：主任，真的很不好意思啊！

陳志金：什麼事？

資深藥師：早上學生的事，我們剛剛聽到的時候也很震驚，想說趕快上來跟主任賠不是。

陳志金：唉呀！不好意思啦！沒事，沒事，還要你們過來，真的不好意思。

資深藥師：不是，不是，這個職場禮儀還是要教。我們上次也有學生，在外賓演講時坐第一排，大剌剌拿早餐出來吃！我們也是三條線！

陳志金：不好意思還讓你們跑一趟，那我送你們我的新書，讓你們壓壓驚！

陳志金寫道，說不定學生也不覺得這樣有什麼問題，「或許只是我們的代溝，說不定在學生眼中，我是個非常機車、小題大作的白髮先生。但是在我心中，這兩位老師（資深藥師）真的很棒，她們不只是教學生專業知識。」

陳志金之後補充指出，不好意思，貼文驚動南部幾所藥學系的主管，紛紛打來關心是不是自己學校的學生？請放心，有打來關心的這幾家學校都不是喔。

陳志金表示，這篇發文反應太熱烈了！大家都是關心孩子的教育，但孩子們可能會被嚇到（雖然都沒有指名道姓），留言也請不要傷害他們，他們需要的是「學習」，「我跟他們約好時間溝通了，也會送他們每人一本我的書，不是要懲罰、不是要公審，只是點出問題、重視問題，這也是一個很好的機會教育。」

對此，許多網友留言，「很需要有禮貌教育」、「教育不只是教授專業知識，更重要是為人處事，謝謝阿金醫師挺身而出」、「現在的學生真的要教，謝謝醫師」、「禮儀真的很重要」。