得過流感「還要再接種疫苗？」　醫師解答...保護力持續時間曝光

▲疾管署建議，每年都要接種流感疫苗。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。事件引發關注，更有不少民眾搶打流感疫苗，不過，倘若已經得過流感，還有需要再打嗎？對此，ICU醫師陳志金解答，「要」，並說明原因。

ICU醫師陳志金在臉書協助宣導相關資訊，其中就有網友拋問，「請問得過流感，還需要再打疫苗嗎？」陳志金回應，「要」，因為就算曾經得過，也不會終身免疫，「而且，流感類型很多」。

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還有網友詢問，「請問我去年11月打過疫苗，現在還需要再打嗎？」陳志金則回答，「年底再打」。

▲陳志金認為，就算得過流感，也仍然需要打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

衛福部疾管署之前曾指出，雖然有些人接種了流感疫苗，仍感染流感，但研究顯示，「接種流感疫苗可減少感染者的病情嚴重程度，降低重症與死亡的機率」，因此還是建議接種。

至於為何年年都要接種流感疫苗？疾管署表示，「由於流感病毒極易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都會稍有不同，疫苗對不同抗原型之病毒保護效果會明顯降低，即使病毒未發生變異，疫苗成分相同，接種4至6個月後，保護效果即可能下降，保護力一般不超過1年，因此建議每年均須接種1次，是全球一致性的作法」。