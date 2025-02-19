高鐵高一妹：可跟您合照嗎？　醫幾個月後收到照片才知原因

▲陳志金和高一女生的合照。（圖／翻攝陳志金臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享搭高鐵時，有一位看起來像是高中女生走過來，「阿金醫師，謝謝您幫我完成報告，我可以跟您合照嗎？」他幾個月後收到照片才知道原因，原來對方用他的書和文章完成報告。

陳志金在臉書說，「合照當然沒問題！可是這完成報告是什麼意思？我其實沒有聽得很清楚，私訊來說因為要寫作業／寫報告，需要採訪我的學生還不少，從國中、高中、到大學都有，我會看情況回應，但是我實在想不起來她是哪一位？」

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陳志金表示，應該是幾個月後吧，就在大年初一，他的好朋友兼同事傳來高鐵這張合照，說這是她表妹的女兒！可能是在過年家族聚會，她們無意中聊起此事吧？也太巧了，好友還傳了2023年這則訊息，幫助他回想是怎麼回事：

「醫生抱歉，這麼晚打擾您，我是一個今年高一的學生，我們有一個報告是要介紹一個職業，選擇了ICU醫生，因為很喜歡那種溫暖的氣氛。我很喜歡看您的故事，也拿了幾個故事在報告時和同學們分享，像是『分離式面膜、芒果啤酒、虧錢單位、救病人也救家屬』。今天報告完了，真的很想和您分享，以下擷取了其中兩頁。P.S.今天還有帶大寶去學校，同學都看得目不轉睛。」

陳志金指出，原來女學生是用他的書和文章來做報告，他也請好友轉送對方一本三寶書，期待她未來也加入醫療的行列。