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50嵐「重焙烏龍拿鐵」賣翻了　冰箱賣到沒鮮奶！隱藏1點法曝光

▲50嵐,50嵐晴光店,手搖飲。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲50嵐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近50嵐重焙烏龍拿鐵被買爆，有門市半小時用了14罐鮮奶，一名員工也透露，一早急著叫外送，從大賣場買了3大罐、1中罐的鮮奶來應急，結果下午又賣光了，原PO苦笑直呼「最近乳牛已經快產不出奶了吧！」另外，也有網友詢問，是否可以再濃郁一些，隱藏點法也隨之曝光了。

一名網友在Threads表示，最近重焙烏龍拿鐵實在太夯了，店內的鮮奶一度用完，只好趕緊叫外送，從賣場買了3大瓶、1中瓶的鮮奶應急，沒想到下午鮮奶又用完了，導致冰箱已無庫存。

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原PO也苦笑直呼，「最近乳牛已經快產不出奶了吧，光泉廠商真的辛苦了，一直被店家追著奶跑。」

留言中，也有外送員透露，「也支援過85度C的牛奶，也是訂大賣場，送了7、8罐2000ml的牛奶，外送箱塞好塞滿」。

而非官方50嵐粉專透露，重焙烏龍和黃金烏龍的差異，前者需長時間高溫焙火，茶湯較濃厚，適合喜歡濃郁口感、耐泡、回甘度強的人；後者焙火程度適中，茶湯較為清爽甘甜，適合喜歡清香甘甜茶湯的人，口感較為清爽。

就有網友好奇拋問，「請問茶湯可以加厚嗎？」「可以出奶精版嗎？」小編回應，可以點茶味重；重焙烏龍目前只能做成拿鐵。

正因為手搖飲競爭激烈，除了靠新品加持，也有業者推出買1送1衝買氣，如下：

●迷客夏

迷客夏今（19）日於全門市祭出「茶拿鐵2杯99元」組合優惠，限大杯同品項且糖、冰須相同，每人限購2組。

●萬波島嶼紅茶

萬波即日起至2月25日祭出「2大飲品同品項買1送1」優惠，優惠品項有「萬波奶茶」、「島嶼檸檬茶王」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。


●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶即日起至2月25日祭出「胭脂系列買1送1」優惠，優惠品項有「胭脂紅茶」、「胭脂冷露」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠，每帳號每日限用優惠1次，優惠品項最多買3送3，各門市售完為止；Uber One會員加碼可享胭脂歐蕾買1送1。

●五桐號

五桐號即日起至3月31日祭出「蜜春后奶茶買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠；至2月19日前還有「蜜桃冰茶凍飲買1送1」。

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