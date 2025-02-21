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中國留學生「迷暈10女」性侵！法庭上笑了：沒反應讓我興奮

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲中國27歲留學生鄒震濠涉嫌性侵10女。（示意圖／免費圖庫CC0）

記者柯振中／綜合報導

中國27歲的留學生鄒震濠（音譯，Zhenhao Zou）在英國就讀博士，沒想到他在就學期間，竟涉嫌迷暈並性侵10名女性，因此面臨35項罪名的指控。對於自己的犯行，鄒震濠指稱「沒有反應讓我興奮」，更是對於自己的優秀感到自豪。

根據外媒報導，鄒震濠2017年9月到英國留學，2019年搬到倫敦居住。在英國念書的期間，鄒震濠先是取得倫敦大學的工程碩士學位，接著又開始攻讀博士學位。

不過，近日鄒震濠被指控，2019年至3023年留學期間，曾涉嫌迷暈10名女性，並且動手性侵。面對檢方質詢「為何對與沉睡中女性發生關係感到興奮時」，鄒震濠回答稱，因為自己受到失眠的困擾，因此「對方沒有反應讓我感到興奮」。

▲▼男子在法庭刺死法官被判死刑（圖／取自免費圖庫pexels）

▲中國27歲留學生鄒震濠涉嫌性侵10女。（示意圖／免費圖庫Pexels）

由於有影片內容佐證，鄒震濠對此辯稱，只是跟女伴在進行角色扮演遊戲。檢方詢問鄒震濠，做出這種行為，是否會讓他感到自我滿足時，他則是笑了出來，認為自己相當優秀、比其他人更加優秀。

不過，其中一名女子指控，自己曾與鄒震濠一起飲酒，隨後感覺到噁心、頭暈與昏昏欲睡，雖然竭力反抗，但仍舊遭到性侵，甚至連什麼時候性侵結束的都不知道。而鄒震濠床上所擺放的錄影機，也清楚拍下了性侵過程，其中能夠看到女子竭力反抗、尖叫，但仍數度遭到推倒。

目前庭審過程仍在進行當中，詳情仍待釐清。

 
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