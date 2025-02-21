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獨／萬元有找！香奈兒旅行包「網友酸攏是假」　供貨商揭真相

記者吳奕靖／高雄報導

一個全新香奈兒旅行袋只賣不到7000元的價格，現在成了網路拍賣直播界的熱議話題，不少網紅也開直播討論，許多網友也議論紛紛，販售這款包包的網紅之一《饅頭媽》也深陷話題風暴當中，而《東森新媒體ETtoday》獨家找到這款旅行袋的供貨商，他們拿出購買憑證表示這款包絕對「正品」。

▲這款香奈兒的行李包就是目前網路直播界熱議話題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這款香奈兒的行李包就是目前網路直播界熱議話題 。（圖／記者吳奕靖攝）

供貨商拿出一款黑色的旅行袋，旅行袋的外觀非常簡單，不過明顯的雙c符號就讓人一眼看出是香奈兒的logo，而在背帶上也有CHANEL PARIS的字樣，而在旅行袋內層當中也有CHANEL以及義大利製造的標示，就是這一個旅行袋成了目前網紅界的熱門話題。

由於這款網路直播販售價不到7000元，被不少網紅直播主以及網友質疑是假貨並非是正品，販售該包包的網紅之一《饅頭媽》也備受質疑，甚至還鬧上了新聞版面，甚至網友粉絲在臉書質疑不是正品，甚至還有酸言酸語，批評聲浪不斷，但這款包是正品嗎？記者找到位在高雄的供應商，他們強調絕對是正品。

▲這款香奈兒的行李包就是目前網路直播界熱議話題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲供貨商拿出購買憑證強調是正品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這款香奈兒的行李包就是目前網路直播界熱議話題 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這款香奈兒的行李包裡頭的商標籤。（圖／記者吳奕靖攝）

供貨商《AMB精品》的人員拿出了購買憑證強調：「這張單據就是我們從香奈兒進貨回來它的寄送單，上面有它的提單號，日期，還有買了這個香水6瓶，配送了3個行李袋」，他進一步解釋自己的上游就是VIP等級較高，所以就是「我們就是要配一些香水，配一些香水跟彩妝類的產品，就能拿到這個包，現在市面上的確有很多不少淘寶貨有滿多假貨，但是我能保證的是，我的貨確確實實就是從香奈兒化妝品櫃買香水送出來的贈品行李袋」。

《AMB精品》人員更生氣的事，這批行李袋在網路直播販售，也沒有逼網友購買，「我只是好心分享這個東西很好用，而且又很便宜，就是分享給大家，那兩天內就銷售一空，現在又全部過來說我賣得很貴或是怎麼樣怎麼樣？說我是假貨，但我也沒說叫你們一定要買，我也覺得滿委屈的」。

供貨商談起網友酸言酸語的質疑，認為這些網友購買了嗎？連包都沒有拿到手，就在評論真假，「大家都只是為了事情，想要炒一些熱度，但是我們確確實實就是賣正品，我們覺得很無辜很委屈，因為我們就是沒有做錯事情，為什麼我要被攻擊成這樣」。

《AMB精品》多次在受訪當中強調這是從美妝通路進貨的贈品，所以面對惡意攻擊的網友，他們也正式提告：「因為我們不是賣假貨，所以向造謠我們的網友提告，我們有足夠的證據來證明我們不是假貨，所以我才去提告那些毀謗我們的人，而且我們還有在香奈兒購買時的發票以及配送物流單，還有報關單，這些都足以證明是正品，其他的我們就在法庭上說清楚講明白」。

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