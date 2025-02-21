無縫接軌！桃園市警察局刑事鑑識中心主任　高麗姬交棒丈夫何俊哲

▲桃園市警局刑事鑑識中心主任高麗姬（右）升任花蓮縣警局副局長，遺缺由夫婿何俊哲（左）接棒。（圖／市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

懸缺近月的桃園市警局刑事鑑識中心主任職務，上週確定由警政署刑事局鑑識中心技正何俊哲接任，接替升任花蓮縣警局副局長的高麗姬，有趣的是，何俊哲是高麗姬的夫婿，倆人同樣是鑑識老靈魂底子，「婦唱夫隨」交棒無縫接軌，增添警界一段佳話。

內政部警政署於1月16日發布高階警官調動，前桃警鑑識中心主任高麗姬獲桃園市警局局長吳坤旭推薦，經警政署審核高麗姬本質學能與發展潛力，認可核派花蓮縣警察局副局長職務，期許高麗姬跨領域發展，持續為警察工作貢獻心力。

桃園市警局指出，曾當選2021年桃園市政府模範公務人員的高麗姬，於去年獲桃園市政府推薦參選全國模範公務人員，擔任桃警鑑識中心主任任內十分積極推展鑑識工作，除爭取府會經費及提出擴增鑑識警力需求外，更建置國內難得一見的全方位刑事鑑識實驗室，完整實現市長張善政科技建警之理念。

▲桃園市警局鑑識中心實驗室擁有先進設備與研發團隊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

外型亮眼的高麗姬，任內擘畫的藍圖與規劃好的硬體，接棒另一半的何俊哲則是國內首屈一指的痕跡鑑識專家，刑事鑑識領域著墨甚深，曾當選1994年台灣省政府模範公務人員外，還獲得2006年桃園縣政府警察局首任鑑識課課長與升格後之桃園市政府鑑識中心技正，其資歷相當完整，歷任刑事警察局組長、研究員、技正，嘉義縣政府、新竹市政府警察局鑑識科科長等職務。

桃警鑑識中心兩位前後主任是夫妻檔，由太太交棒給先生，實質地無縫接軌，何俊哲對於市長張善政、警察局長吳坤旭支持推薦，才有接任此時桃警鑑識良好硬體基礎，未來將繼續推展、精進各項鑑識工作，讓有底氣的桃警鑑識團隊再度起飛。