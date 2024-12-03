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台中再傳校園霸凌！國小生遭總務主任上拋下甩　關燈反鎖儲藏室

記者游瓊華／台中報導

台中市昨（2）日驚傳員警入校園帶走國小生，今天傳出有國小學生遭到師長霸凌，人本基金會今天陪同家長召開記者會。家長痛心控訴孩子遭到校內王姓總務主任長期霸凌，甚至抓起孩子腋下把孩子上拋下甩，讓孩子幾乎撞到天花板或地板，還把孩子關燈反鎖在儲藏室，直到下課鐘聲響起才將孩子放出來。

▲台中再傳校園師長霸凌，國小生遭總務主任上拋下甩、關進陰暗儲藏室。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中再傳校園師長霸凌，國小生遭總務主任上拋下甩、關進陰暗儲藏室。（圖／記者游瓊華攝）

針對議員及家長的指控，《ETtoday新聞雲》尚未取得市府教育局回應。

家長表示，孩子在學校就讀一年多，是輔導個案，長期以來受輔導是以及台中市學生輔導諮商中心追蹤輔導，家長也配合入校伴讀，但若只要家長不在校內，孩子就會出狀況，並回家後陸續出現焦慮、不安，害怕落單、不敢關門洗澡等。細問才發現，非輔導專業資格的王姓總務主任多次對孩子有不當行為，包括在孩子情緒激動時，拿著手機對著孩子錄影，嚴重肢體不當對待孩子，抓起孩子腋下把孩子上拋下甩、還把學生關儲藏室長達一節課，甚至將孩子壓制在地。

家長不滿，今年6月到7月持續向台中市政府教育局以及1999專線反映超過5次以上，卻全遭到教育局敷衍回應。期間學校頻找家長「私下」溝通，卻不願意啟動調查，直到9月才連繫他們說，學校已自行派員調查，但調查結果出爐，認定王姓總務主任行為霸凌不成立，另外本應該一起調查的有無不當管教，也因為學校委派的調查委員規避而不了了之。

在場市議員張家銨、江肇國等議員不僅痛批學校校長吃案，默許學校造假學生個案會議紀錄，還強迫學生轉學以及放任學校違法洩密給調查委員。

由於目前校長已經退休，人本基金會要求台中市政府應該依照教師法立刻對王姓總務主任停聘，並杜絕校方再度以私下協調的名義騷擾家長。

此外，人本要求台中市政府應該立刻接受家長陳情，並由教育部校園事件處理會議調查人才庫中聘任委員審議後，退回原校內自行派員調查的瑕疵決議，盡速將全案重新由台中市教育局指派的全部外聘委員進行調查，另外也要釐清校長失職、不當行為的責任；最重要的是學校違法將受害學生的輔導資料提供給調查委員的洩密責任。

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