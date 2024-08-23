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育嬰請半年！「主任變站櫃台」她熬9年一場空：好後悔生小孩

▲▼育兒,嬰兒車,親子,帶小孩。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO復職後，發現職務被調動，主任降成櫃台人員。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人感嘆，從懷孕到產後，職場對女性相當不友善！一名女苦主抱怨，請了半年育嬰假，復職才發現，她熬了9年才當上的主管職缺，竟被代理人上位，更悲劇的是，她一夕之間被降為櫃台員工，薪水也被大幅調降，因此讓原PO怒吼「好不甘心，好後悔生小孩。」

一名女網友在《匿名公社》開頭就無奈直呼，「請育嬰假是什麼天大的罪過嗎？」她接著緩緩苦訴，申請育嬰留停時，公司同意保留職位，但不保證在原單位。

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一轉眼半年過去，原PO復職後，卻發現職等被降級，「我辛辛苦苦在公司熬了9年，好不容易當上主任，現在把我降成櫃檯」，連薪水也一落千丈。

難以接受的原PO表達抗議，無奈公司主張合法，就算去勞工局申訴也沒關係。對此，原PO氣憤大罵，公司完全不講情面，而原本的主任職位已由代理人接任，「好不甘心，好後悔生小孩。」

底下網友也感嘆，「所以我生完小孩，產假結束後，立刻復職」、「勸你離職，待在這公司已經沒有未來了，以你的資歷可以找到更好的工作，我也是請完育嬰假工作就沒了」、「公司就是要逼你走，一來這家公司不可能有升遷機會，二來都能當到主任，能力應該可以吃的開」、「現在的公司都這樣很久了，有些不敢休太久，月子做完1個月後馬上上班，怕被搶走」、「這只是開頭吧，到時候為了小孩子，大大小小的事情要請假，公司就會逼你離職」。

該文被轉到爆料公社，網友們也搖頭曝現實面，「育嬰假～在職場上還是很難讓資方接受的」、「這就是台灣職場最佳寫照」、「是公司有問題，錯不在你也不是孩子」、「後悔的不是生小孩，是進這個間公司」、「請勇敢提告公司，但不要怪在小孩頭上拜託，小孩是生命的禮物」、「坦白說，員工人數不多的中小企業請6個月的育嬰假...真的很容易被取代」。

事實上，勞動部指出，《性別工作平等法》對於申請育嬰留職停薪者已有相關的保障，雇主不讓勞工回復原職，或是恣意調整育嬰留職停薪員工的職務，甚至無故解僱，皆可依法處理。請雇主特別注意相關規定，以免觸法。

除非有以下法令規定情形，像是1.事業單位歇業、虧損或業務緊縮；2.雇主依法變更組織、解散或轉讓；3.不可抗力暫停工作在1個月以上；4.業務性質變更，有減少受僱者之必要，又無適當工作可供安置者。

勞動部表示，雇主倘因為以上4種情形之一，未能使受僱者復職時，依法必須要報經主管機關同意，並且要在30日前通知受僱者；此外，也應該要依照法定標準發給資遣費或退休金。

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