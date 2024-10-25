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安置機構變態主任猥褻少年判刑4年　2法官隱匿！慘被罰俸免職

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲台東某少年安置機構主任，多次猥褻收容的少年，遭判刑4年定讞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台東某私人兒少安置機構林姓前主任，2020年間在該機構收容某少年時，竟對該少年多次猥褻，除了撫摸下體以外，更逼少年幫自己「打手槍」，事發後還恐嚇威脅少年。一二審均將林男判處有期徒刑4年，案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，被害少年經士林地院裁定後，被安置在台東林姓主任主持的機構裡。案發於2020年4月間，林男在夜間將少年叫到自己房間內一起喝酒，而後林男開始放A片，並要少年幫他「打手槍」。

當年8月間，少年將事情告知伯父，伯父向機構的社工了解，林男發現竟有第三人知道此事，引爆怒氣。他先繕打了一份澄清書，逼迫少年在文件上簽名，少年不願，林男竟恐嚇少年：「我現在有1把刀子啊，我都控制不住我自己要殺人知道嗎？你知道嗎？」、「你不知道我現在連殺人都可能嗎？」、「我現在頂多就是跟你好聚好散，不然我跟你說我叫外面的人，我叫我外面的兄弟來教訓你殺死你我都會」、「我氣到我有刀子我一定會砍死你啊」、「你信不信我拿刀子會把你的臉砍下去」。少年仍不願，林男揮拳毆打少年下顎，少年受傷，但仍不願簽名。

案件進入檢察官偵查程序，不過期間又爆發當時台東地院少年保護官本打算通報，並先行回報當時裁定少年收容的士林地院法官姜麗香，姜麗香找上時任高雄地院法官侯弘偉，最後姜麗香並未公平審酌，擬具決行意見及法官意見書，表示不贊成通報，另外也將自己的意見書告知侯弘偉；至於侯弘偉則在得知案情後，陸續與林男傳遞訊息，予以安慰，還不斷提供法律意見。

一審台東地院認定林男共犯三罪，分別是「強制猥褻罪」判刑2年9月、「乘機猥褻罪」判刑2年5月、「傷害罪」判刑1年6月，宣告應執行有期徒刑4年。上訴二審，高等法院花蓮分院也維持相同罪名、刑度。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴，林男將入獄執行。

至於被捲入本案的法官姜麗香、侯弘偉2人，事後也遭移送職務法庭議處。一審將2人全都判決免職、轉任司法事務官，上訴二審後，姜麗香獲得改判罰俸1年，但侯弘偉仍遭判免職確定；侯弘偉之後辭去公職，目前已經轉任律師。

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