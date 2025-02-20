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前後任都出事！彰化里長打死妻子收押　他逃大陸製毒遭槍決

▲彰化某吳姓里長愛妻出名。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化1名吳姓里長涉嫌毆打妻子，導致其妻頭部重創送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣一名52歲吳姓里長涉嫌毆妻致死，在他之前的里長也因涉嫌在租屋處製毒被逮，羈押期滿交保後竟棄保潛逃大陸，還在大陸「東山再起」，與同夥製作毒品安非他命，數量高達4620克，遭大陸法院判處死刑，並於2016年10月執行槍決。前後任里長一被槍決一被羈押，讓地方人士唏噓不已。

據了解，該里前任黃任里長人緣不錯，連任3屆里長，但他擔任里長期間，卻在彰化一處民宅成立安毒工廠，以感冒藥提煉麻黃素製毒，遭警方起獲液態安毒25公斤、液態鹽酸麻黃載素79公斤、感冒藥及製毒工具等證物，當時就遭里民嘲諷「白天服務里民，晚上製毒」！

而黃落網後，先是棄保潛逃大陸，之後又在當地重起爐灶，2014年他與同夥在交付毒品時被大陸公安當場逮捕，並查獲毒品甲基苯丙胺，以及含有嘉基苯丙胺成分的固液混合物3000多克，經審判後，黃被認定是製毒首領，製造高達4620公克的甲基苯丙胺，遭判死刑，並於2016年10月遭槍決。

▲彰化里長毆妻到頭破血流住加護病房急救42天傷重過世。（圖／家屬提供）

▲吳姓里長妻子住加護病房急救42天後，仍因傷重過世。（圖／家屬提供）

該里現任吳姓里長同樣也是3連霸里長，如今卻爆出打死老婆，令親友、里民看不下去，在臉書PO文指控吳姓里長惡行。昨日檢警拘提吳姓里長到案，里長坦承犯行，檢方認定里長有殺人犯意，依殺人罪及家暴罪嫌向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

回顧全案，去年12月20日、冬至前一天，吳姓里長與妻子在社區廚房與志工準備煮湯圓，分送給社區長者，期間雙方疑因工作分配問題發生爭執，吳男竟多次動手朝妻子頭部揮拳重擊，隨後便揚長而去，現場志工則被嚇到哭出來。

不久，吳妻開始感到身體不適，並出現腦震盪的嘔吐症狀，讓在場志工驚慌失措，緊急將吳妻送往彰濱秀傳醫院手術，經醫師診斷，吳妻腦部因重擊導致瘀血與腫塊，住進加護病房救治，怎料吳妻病情迅速惡化，今年1月31日大年初二傷重不治。

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