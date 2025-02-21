表揚馬博橫斷烏拉孟斷崖救災人員！　劉世芳感謝展現專業搜救能力

▲內政部長劉世芳表揚「馬博橫斷烏拉孟斷崖山難搜救人員」。（圖／內政部長提供，下同）

記者郭運興／台北報導

內政部長劉世芳今(21日)於內政部消防署頒發慰勞金給2月15日參與「馬博橫斷烏拉孟斷崖救災」所有救難人員，同時劉世芳也感謝，南投縣政府消防局、消防署特種搜救隊與空中勤務總隊共同合作，在艱困地理環境通力合作投入救援行動，展現我國搜救單位的專業能力與協調精神，並呼籲國人在登山前務必做好萬全準備。

劉世芳表示，在看到紀錄片及搜救同仁分享的感言後，內心感同身受，國人在過去每次的山難或在各次重大災難的救援行動中，看到消防、空勤、義消夥伴們不分日夜、辛勤救災，就看到了一分安心，而從每次的勤務中，大家也看到救難人員在執行任務的當下只專注在一件事情上，那就是把「專業」、「專心」這件事做好，讓被救者及所有的救難夥伴都能安全歸來，而這些救援行動，完全有賴專業的訓練與團隊合作。

劉世芳表示，進一步指出，以這次烏拉孟斷崖成功的救援任務來說，這次任務面臨艱困地形的巨大挑戰，搜救人員不懼艱險，仔細擬定搜救策略，利用直升機克服險峻地形，將深埋在地裡的罹難者順利帶出來，過程十分驚險，從救援行動完全可看到搜救人員在危急環境中所展現出的高度專業，以及平時扎實嚴謹的訓練，這次的搜救歷程，將可提供未來訓練及精進山搜勤務的參考。

劉世芳指出，內政部將持續強化搜救訓練，也將研議以TECC的方式來辦理，讓救難人員在惡劣的環境條件下，能夠保全自己的性命，以確保每一次山難救援都能迅速、有效地執行，保障國人的登山安全，另外，提醒搜救人員及飛行組員，在面對充滿未知與風險的救援行動時，務必確保自己與隊友的安全，完成任務平安回家。

最後，劉世芳強調，除了對搜救人員的專業與勇氣表達肯定與感謝外，也呼籲國人絕對不可輕忽臺灣壯闊高山的險峻，登山前務必攜帶足夠的維生食物、水、保暖衣物及衛星定位設備等裝備，不單獨行動，並隨時關注天候與地形變化，以降低山難發生的風險。