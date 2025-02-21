行人逆走慢車道「遭機車撞死」屏東騎士判緩刑　原因曝光

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子騎乘機車行經屏東市建國路機慢車道時，撞及走路的蔣姓婦人受傷，送醫不治，被屏東地檢署依過失致死罪起訴，由於和死者家屬達成和解並全數賠付完畢，日前屏東地方法院判處6個月有期徒刑，如易科罰金以1000元折算一日，緩刑2年

判決書指出，陳姓女子騎乘機車於112年3月16日清晨4時多，沿屏東市建國路由西往東方向行駛，行經建國路機慢車道時，其本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，適蔣姓女子由東往西逆向步行於上開路段之機慢車道，遭陳女機車撞擊，致蔣婦頭部外傷併顱內出血，送醫後仍於同日下午死亡，被警方依過失致死罪起訴。

法院審理，以陳女於夜間有照明處行車，仍未注意車前狀況致生本案交通事故，被害人因而死亡，並使其家屬受有失去親人之痛，所為實屬不該，但陳女犯後始終坦承犯行，且已與被害人家屬於本院成立調解且全數賠付完畢等情，有本院調解筆錄及理賠支付對象明細表可佐，堪認她有誠意填補被害人家屬之損害，犯後態度尚稱良好，並考量她無前科之素行，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告之教訓，當知所警惕而無再犯之虞，被害人家屬、公訴檢察官對她為緩刑宣告均無意見，因認對她所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。