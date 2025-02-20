愛女疑遭下藥性侵輕生亡　父私刑釀1死1重傷！遭判5年10月定讞

▲男子懷疑女兒遭人下藥性侵，私刑性侵狼，最後造成1死1傷。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

台中市林姓男子，懷疑女兒遭王姓、莊姓2名男子下藥性侵，女兒因此輕生，林男找了幾名朋友對2人私刑正義，綁走2人虐打，最後王男遭虐死、莊男重傷。林男一審遭判刑12年4月，二審改判6年10月。案經撤銷發回後，更一審改判刑5年10月。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，現年57歲的林男，女兒在2017年11月間服藥輕生、不治身亡，林男經過了解後，查出綽號「咖啡」的王男夥同不知名男子，疑似對女兒下藥性侵，更拍攝下侵犯過程。悲憤的林男2019年6月間，告知曾姓友人，友人就與林男計畫，要對疑似犯下性侵案件的王男等人私刑。

當年7月間，林男一夥人跟蹤王男，在台中市南屯區某汽車旅館內，找到王男。經過逼問後，王男供出主謀為綽號「小天」的莊姓男子；一夥人還押著王男回到王男家中，逼他寫下自白書並向自己的父母下跪道歉。

又隔了一個月，一夥人約出莊男，並將莊男押到彰化某三合院內，聯絡王男前來對質。林男等人陸續以熱熔膠條、棍棒、電擊棒，加以毆打王男、莊男，結果王男因為被長時間凌虐，引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物，終於死亡。眾人發現王男死亡後，開車將他載往醫院丟包，另外也將身受重傷的莊男丟到另一處醫院。

王男不治身亡，經過解剖，發現他全身有119處棍棒傷、7處電擊傷。至於莊男也因被虐， 出現雙上肢肌肉損傷併發腔室症候群、全身瘀挫傷、縱膈及皮下氣腫、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭及肝發炎等傷害，經過急救後撿回一命。檢警循線逮捕施暴的林男等人，並對林男等3人依照「傷害致死等罪」提起公訴。

林男一審遭重判12年4月、二審改判6年10月，案件上訴最高法院，經撤銷發回後，因林男以424萬元與死者家屬達成和解，高等法院台中分院更一審改將他判刑5年10月。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。至於其餘傷害人的被告，則分別遭判刑5年2月、4年2月，已經先行定讞。

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