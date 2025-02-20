選罷法上路民進黨團聲請釋憲　羅智強：賴清德快提大法官名單

▲立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

《公職人員選舉罷免法》修正條文今（20日）生效，立法院民進黨團上午赴憲法法庭遞送釋憲聲請書。國民黨團召開記者會指出，民進黨長久以來把大法官當作自己的後花園、小廚房、禁衛軍，會提出釋憲一點也不意外。但要大法官做出違憲判決需9人以上，請賴清德總統認真一點，趕快把大法官名單提出來。

首席副書記長羅智強表示，中華民國的大法官不是民進黨後花園，也不是民進黨的小廚房。賴清德上任總統之後的本屆民進黨立法委員，把自己凌駕在大法官之上，把大法官視為呼之則來、揮之而去的御用軍，因此，民進黨對《選罷法》修正案提出釋憲，其實也不意外。民進黨長久以來，輕賤本該具有憲政高度的大法官，就看現在大法官們，還有沒有守護憲法的自覺，還是自甘墮落繼續當民進黨的後花園？

羅智強指出，民進黨一向以來，就是喜歡自我打臉的政黨，這次民進黨提出《選罷法》的釋憲，首先應該要先問問黨內有「麥克風殺手」之稱的吳秉叡，他是最早罷免連署身分證門檻的提出者，其中有多位綠委共同連署，也包括民進黨團幹事長吳思瑤在內。這次在野黨提出《選罷法》修正案，就是落實吳秉叡的主張。

羅智強強調，新修正的《憲法訴訟法》規定，大法官要10人以上出席，做出違憲判決需要9人以上，而現在大法官僅有8人，若真要審理民進黨提出的釋憲案，請民進黨叫賴清德總統認真點、用功點、負責任點，趕緊把剩下的7名大法官人選補提名。更何況，根據《憲法訴訟法》明定總統必須在2個月內補提名新的人選，都已經過多久了？請問民進黨、賴清德總統，有打算解決大法官現在缺額的情形嗎？顯然是沒有誠意解決。

羅智強表示，今天民進黨提出《選罷法》釋憲，其實並不意外，但也提醒民進黨，不要真把大法官當作自己的小廚房，想上什麼菜，大法官就得煮什麼菜？

