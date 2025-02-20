　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選罷法上路民進黨團聲請釋憲　羅智強：賴清德快提大法官名單

▲▼羅智強 國民黨團 召開 選罷新法違憲 先議處吳秉叡 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

《公職人員選舉罷免法》修正條文今（20日）生效，立法院民進黨團上午赴憲法法庭遞送釋憲聲請書。國民黨團召開記者會指出，民進黨長久以來把大法官當作自己的後花園、小廚房、禁衛軍，會提出釋憲一點也不意外。但要大法官做出違憲判決需9人以上，請賴清德總統認真一點，趕快把大法官名單提出來。

首席副書記長羅智強表示，中華民國的大法官不是民進黨後花園，也不是民進黨的小廚房。賴清德上任總統之後的本屆民進黨立法委員，把自己凌駕在大法官之上，把大法官視為呼之則來、揮之而去的御用軍，因此，民進黨對《選罷法》修正案提出釋憲，其實也不意外。民進黨長久以來，輕賤本該具有憲政高度的大法官，就看現在大法官們，還有沒有守護憲法的自覺，還是自甘墮落繼續當民進黨的後花園？

羅智強指出，民進黨一向以來，就是喜歡自我打臉的政黨，這次民進黨提出《選罷法》的釋憲，首先應該要先問問黨內有「麥克風殺手」之稱的吳秉叡，他是最早罷免連署身分證門檻的提出者，其中有多位綠委共同連署，也包括民進黨團幹事長吳思瑤在內。這次在野黨提出《選罷法》修正案，就是落實吳秉叡的主張。

羅智強強調，新修正的《憲法訴訟法》規定，大法官要10人以上出席，做出違憲判決需要9人以上，而現在大法官僅有8人，若真要審理民進黨提出的釋憲案，請民進黨叫賴清德總統認真點、用功點、負責任點，趕緊把剩下的7名大法官人選補提名。更何況，根據《憲法訴訟法》明定總統必須在2個月內補提名新的人選，都已經過多久了？請問民進黨、賴清德總統，有打算解決大法官現在缺額的情形嗎？顯然是沒有誠意解決。

羅智強表示，今天民進黨提出《選罷法》釋憲，其實並不意外，但也提醒民進黨，不要真把大法官當作自己的小廚房，想上什麼菜，大法官就得煮什麼菜？
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
威力彩16.5億！詹惟中曝「5類人中獎機會高」　行員驚呆
樂天女孩筠熹慘被騙！　百萬血汗錢沒了
獨／具俊曄無限期停工！　活動全取消
LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽！　官方練習日全程直播
高雄國賓容積率1142％　重新評估結果出爐
快訊／逆轉！　陳怡君遭羈押禁見
台中外送員被撞死！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳怡君、林岱樺涉詐領助理費案　民進黨廉政會出手

選罷法上路民進黨團聲請釋憲　羅智強：賴清德快提大法官名單

應援WBCQ餐飲優惠一次看　買豬排套餐送炸雞柳定食

賴清德HFX演說向世界拋3大呼籲　台灣對和平不幻想！和平要靠實力

川普轉向轟烏克蘭對台灣啟示？　曹興誠：把中共特洛伊木馬趕出去

快訊／曹興誠回私照風波：中國、中共同路人怕大罷免　不入流抹黑

朱立倫批民進黨大罷免野蠻惡質　籲請大團結保護桃園6席立委

官方LINE宣傳波伽利大巨蛋演唱會　陳宥丞質疑：蔣市府標準在哪？

紀念孫中山逝世百年　國民黨推「倫敦蒙難記」劇本殺遊戲

80歲以上免巴氏量表還得等6個月　藍委諷：搞大罷免怎麼不需要？

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

陳怡君、林岱樺涉詐領助理費案　民進黨廉政會出手

選罷法上路民進黨團聲請釋憲　羅智強：賴清德快提大法官名單

應援WBCQ餐飲優惠一次看　買豬排套餐送炸雞柳定食

賴清德HFX演說向世界拋3大呼籲　台灣對和平不幻想！和平要靠實力

川普轉向轟烏克蘭對台灣啟示？　曹興誠：把中共特洛伊木馬趕出去

快訊／曹興誠回私照風波：中國、中共同路人怕大罷免　不入流抹黑

朱立倫批民進黨大罷免野蠻惡質　籲請大團結保護桃園6席立委

官方LINE宣傳波伽利大巨蛋演唱會　陳宥丞質疑：蔣市府標準在哪？

紀念孫中山逝世百年　國民黨推「倫敦蒙難記」劇本殺遊戲

80歲以上免巴氏量表還得等6個月　藍委諷：搞大罷免怎麼不需要？

頭一遭在走廊照X光！20年急診醫嘆：下次躺地插管可能是你

台南購物節消費破63億元　黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

全聯「在家吃麵」麵條買1送1！網羅台、日、義式　搭醬更省

台中新光三越氣爆28人遭資遣　勞動部：要求廠商說明事由

雙載機車闖紅燈、轎車超速…後座18歲女大生慘死！2駕駛下場曝

財政部定「北市單價120萬是豪宅」　鄉民疑：限貸令跟進嗎？

陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

金融行動創新法規調適平台 達成20項具體建議

曾總解釋沒選陳子豪、林盛恩　「下勾」陳宇宏補齊投手陣型

嘉義男2度朝警局丟酒瓶！玻璃大門被砸毀　各判處拘役50日

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

政治熱門新聞

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

柯爸過世留口德　他1張圖酸小草雙標

行政院擬修《民法》　5年內分居3年可離婚

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

竹聯幫主治喪名單「藍綠白大咖都上榜」　時力：人民如何信任司法？

行政院修民法　夫妻5年內分居3年可離婚、再婚不能拿贍養費

曹興誠喊告謝寒冰　尹乃菁預測結局

謝國樑東岸商場案不起訴

綠委林岱樺涉貪汙助理費　韓國瑜這樣說

林岱樺涉助理費案遭搜索　民進黨：尊重司法，勿枉勿縱

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

更多熱門

相關新聞

賴清德HFX演說向世界拋3大呼籲　台灣對和平不幻想！和平要靠實力

賴清德HFX演說向世界拋3大呼籲　台灣對和平不幻想！和平要靠實力

總統賴清德20日出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）發表演說時，向國際社會拋出三大呼籲，包括「威權主義越集結，民主陣營應該要越團結」、「共同打造全球非紅供應鏈」，以及「團結重現和平的曙光」。他強調，台灣懷抱和平的理想，但對和平沒有幻想，將會秉持「和平靠實力」的精神，透過具體的行動，來打造更強大的台灣，也壯大民主自由陣營。

賴清德提醒大專院校：跟中國交流要存有風險意識

賴清德提醒大專院校：跟中國交流要存有風險意識

柯建銘轟藍白永遠不想執政　選罷法民進黨團提釋憲、暫時處分

柯建銘轟藍白永遠不想執政　選罷法民進黨團提釋憲、暫時處分

政院指總預算大幅刪凍窒礙難行　羅智強：笑掉陳水扁馬英九大牙

政院指總預算大幅刪凍窒礙難行　羅智強：笑掉陳水扁馬英九大牙

2026大選　賴清德的政權保衛戰在「台南」

2026大選　賴清德的政權保衛戰在「台南」

關鍵字：

選罷法民進黨團釋憲羅智強賴清德大法官

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面