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算不出刪多少預算「翁曉玲要政院按計算機」　綠委：計算機可借韓國瑜

▲▼總預算刪減比較。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

▲總預算刪減比較。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算審查報告，近一個月後才自立法院19日送出，但仍未明列最終刪減額，藍委翁曉玲開嗆，行政院長卓榮泰不會算術，各部會可以用計算機一筆一筆算，還嗆「真後悔沒有堅持多刪預算」。對此，綠委吳思瑤今（21日）受訪時表示，翁曉玲不識字兼不衛生，現在是立法院送出總預算沒有精確刪減數，該借計算機的是韓國瑜不是卓榮泰，要不然翁曉玲那麼厲害，就請她算，等她的答案，不懂的事情嘴巴閉起來比較好。

對於總預算，翁曉玲昨受訪時痛批，「真後悔，先前沒有堅持要多刪行政院的預算。給了中央政府兩兆多的經費竟然還算不出來，是錢太多，算錢算到手軟嗎？」

吳思瑤表示，社會對於翁曉玲這位驚世立委的普遍看法，就是不識字兼不衛生、不懂裝懂，司法法制委員會審查預算時，翁曉玲也鬧出大笑話，說法務部連續三年參加網路會議，為何要派人出國？原來翁曉玲是連網路跟網絡兩個字都搞不清楚，不折不扣不識字。

吳思瑤指出，翁曉玲對總預算的發言，就是對行政院再次霸凌、毫無悔意，翁曉玲罵卓榮泰不會算數，但她搞錯對象，現在立法院送出總預算沒有精確刪減數，算不出來的是立法院，不是行政院，該借計算機的是韓國瑜不是卓榮泰，要不然翁曉玲那麼厲害，就請她算清楚，等她的答案。

翁曉玲說後悔沒刪更多？吳思瑤表示，翁曉玲躲在不分區立委保護傘下，不需要受到民意檢驗，如果問問台灣民眾最想罷免誰，翁曉玲絕對榜上有名，翁曉玲不懂立法卻一直搞惡法，不懂預算程序卻對總預算說三道四，翁曉玲鬧笑話比比皆是，現在還持續火上澆油，說後悔沒刪更多。

吳思瑤質疑，翁曉玲難道沒聽到這些跨領域專業人士提出的抗議嗎？翁曉玲是不分區立委，不代表不需要聆聽民意，居然敢說早知道就多砍，要把台灣人民搞到多火？如果國民黨再多幾個翁曉玲，承受罷免壓力的區域立委恐怕只能搖頭，不識字兼不衛生，不懂的事情嘴巴閉起來比較好。
 

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