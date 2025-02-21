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假裝夜遊倒廢土！還派小蜜蜂把風　苗栗檢警逮人查扣砂石車

▲保七總隊、林保署和台中市環保局，合力查獲在保安林地傾倒廢土案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲保七總隊、林保署和台中市環保局，合力查獲在保安林地傾倒廢土案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

農業部林保署日前透過科技器材發現有不肖廢土集團，在台中市大安區、台61線旁保安林地惡意傾倒廢土，保七警方蒐證時發現嫌犯偽裝夜遊勘察地形，並安排「小蜜蜂」隨行把風，大肆傾倒污泥廢土。警方、林保署和環保單位持搜索票，查扣凃姓男子的犯案砂石車，全案移送地檢署後，依廢棄物清理法、森林法提起公訴。

保七第五大隊副大隊長徐翔偉今天（21日）表示，去年底接獲農業部林保署台中分署通報，指台中市大安區保安林地內遭不法人士棄置大量廢棄土方，隨即會同林保署與台中市政府環境保護局成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

▲保七總隊、林保署和台中市環保局，合力查獲在保安林地傾倒廢土案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲保七總隊、林保署和台中市環保局，合力查獲在保安林地傾倒廢土案。（圖／記者楊永盛翻攝）

徐翔偉說，專案小組調閱路口監視器比對及持續蒐證下，發現該犯罪集團都深夜時段偽裝偕友夜遊來掩人耳目，實為至犯罪現場勘察地形，並安排小蜜蜂隨行把風，以規避檢警查緝；另該犯罪地點靠近台61線、大安港週邊的濱海地區，地處偏僻、四周杳無人煙，嫌疑人利用夜色昏暗際，在保安林地內非法傾倒未經合法處理程序的廢棄土方。

專案小組以車追人，進而查出該犯罪集團4名涉案人身分，持搜索票在凃姓砂石車駕駛住處查扣涉案車輛，並逮捕「小蜜蜂」的黃姓男子和蘇姓女子，初步掌握凃嫌為當地人，至少載運8車次、近300立方米的廢棄土，在山凹佔地約2個籃球場大。檢方調查後，日前將凃嫌等人依違反廢棄物清理法、森林法偵查終結提起公訴。

▲保七總隊、林保署和台中市環保局，合力查獲在保安林地傾倒廢土案。（圖／記者楊永盛翻攝）

保七總隊呼籲，廢棄物應依環保主管機關所規定合法清除、處理，非法清運廢棄物並任意棄置之行為，已涉嫌「廢棄物清理法」相關規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑及併科新臺幣1,500萬元以下罰金，並要求違法人員限期清除廢棄物；另於國有林地範圍內傾倒廢棄物之行為，亦違反「森林法」規定，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰。保七總隊與林政及環保等主管機關將持續加強取締工作，以維護國土自然生態環境。

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