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社會 社會焦點 保障人權

珍貴扁柏遭分屍！山老鼠帶堂弟、兒子犯案　廂型車塞滿木塊

記者楊永盛／苗栗報導

南投縣司姓男子想在過年前撈一筆，涉嫌帶著堂弟和兒子潛入台中市裡冷林道山區竊取國有珍貴林木，保七總隊第五大隊接獲林業署台中分署通報，警方專案小組頂著寒流在山區埋伏多日，12日清晨發現司姓男子等3人駕車下山，輪胎下陷、行駛緩慢，幹員攔查發現一車的扁柏木塊，當場逮捕依森林法等罪嫌移送偵辦。

▲資深山老鼠帶著堂弟和兒子進林道竊取珍貴林木，警方在低溫中埋伏成功逮捕3人。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲資深山老鼠帶著堂弟和兒子進林道竊取珍貴林木，警方在低溫中埋伏成功逮捕3人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

保七第五大隊副大隊長王玉琪今天表示，警方日前接獲林業及自然保育署臺中分署情資，疑有山老鼠在台中市和平區國有林地內非法竊取貴重木情事，立即偕同台中市政府警察局和平分局組成專案小組，經專案人員在寒流中埋伏追蹤多日，12日清晨6時許在裡冷林道6K處，發現一輛下山的廂型車車輛輪胎下陷行駛緩慢，明顯為載運重物，形跡可疑，進而攔查。

▲資深山老鼠帶著堂弟和兒子進林道竊取珍貴林木，警方在低溫中埋伏成功逮捕3人。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲資深山老鼠帶著堂弟和兒子進林道竊取珍貴林木，警方在低溫中埋伏成功逮捕3人。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，查獲有違反森林法前科的司姓男子（61歲）為首的山老鼠集團，涉嫌想到過年前潛入山區竊取珍貴林木大賺一筆，帶著55歲堂弟和33歲的兒子，一起帶著鏈鋸等犯案工具，前往裡冷林道犯案。

▲資深山老鼠帶著堂弟和兒子進林道竊取珍貴林木，警方在低溫中埋伏成功逮捕3人。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲資深山老鼠帶著堂弟和兒子進林道竊取珍貴林木，警方在低溫中埋伏成功逮捕3人。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方當場查扣貴重扁柏共17塊（總重量約1070公斤、粗估市價23萬餘元）、鏈鋸1台、廂型車，全案依涉嫌森林法、竊盜等罪嫌移送台中地檢察署偵辦。警方說，觸犯森林法第52條規定可處1至7年有期徒刑，如為盜伐貴重木加重刑期2分之1，併科100以上2千萬以下罰金，呼籲民眾若有發現破壞山林情資，請逕向保七總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平臺或0800-000-930（救山林專線）反映，共同保護珍貴的自然環境及資源。

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