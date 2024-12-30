苗栗在地男假狩獵真盜伐　保七破獲一條龍竊取貴重木集團

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣周姓男子等7嫌，涉嫌以地利之便偽裝成獵人上山，暗地裡卻是乘隙盜取珍貴檜木的「山老鼠」集團，保七總隊第五大隊、大湖警分局組成專案小組，長期跟監埋伏後，陸續逮獲周嫌等人，偵訊後依森林法、竊盜和贓物等罪嫌函送苗栗地檢署偵辦中。

▲周姓主嫌等人以狩獵名義上山盜伐，保七總隊和大湖警方合力偵訊法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

保第七總隊第五大隊今天表示，接獲農業部林業及自然保育署臺中分署通報，森林護管員在執行林野巡視工作時，發現所轄管大安溪事業區林班內（苗栗縣）有貴重木遭切鋸，隨即會同林保署及苗栗縣警察局大湖分局成立專案小組展開偵辦。

專案小組調閱比對路口車牌辨識系統監視器溯源追查，查出家住苗栗縣卓蘭鎮、以周姓男子（40歲）為首腦的盜伐集團，發現該犯罪集團成員多為苗栗卓蘭、泰安居民，並利用對大安溪上游林班地和進出產業道路熟悉，犯案時遇林業主管機關人員巡視時，辯稱至山區狩獵，實則乘隙竊取國有貴重檜木等樹種，盜取後則將贓木販售給長年配合收贓的林姓嫌犯，提煉精油等加工品販賣謀取不法利益。

保七警方說，11月26日、12月25日分別持苗栗、臺中地方法院搜索票，搜索查扣涉案車輛1輛、扁柏、臺灣肖楠、牛樟共重212公斤，以及背架1個、鏈鋸1台及製品等犯案工具。全案偵訊後，將周嫌等7人依涉嫌森林法、竊盜及贓物罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊呼籲，森林具有涵養水土重要功能，也是全民共有的珍貴資產，大家都應珍視及維護資源的永續，警方持續和林保署等單位執行「滅鼠專案」加強查緝山林盜伐；而依據森林法第52條規定可處1至7年有期徒刑，如為盜伐貴重木加重刑期2分之1，併科100萬以上2千萬以下罰金，民眾若有發現破壞山林情資，請逕向保七總隊或林業保育署「山老鼠雷達站」LINE平臺或0800-000-930（救山林專線）反映。