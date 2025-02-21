　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

病假缺席朝野協商　傅崐萁赴港喊「代表台灣中央政府」要跟香港合作

▲▼ 傅崐萁赴香港參加香港觀光博覽會 。（圖／傅崐萁辦公室提供）

▲國民黨團總召傅崐萁 。（圖／傅崐萁辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前缺席朝野協商，自稱是重感冒在家休養，立法院長韓國瑜則說是請假出國，眾說紛紜。事實上，傅崐萁當日赴香港，並稱要「代表台灣政府」要與香港在觀光產業進行合作。傅崐萁昨也在臉書發文承認此事，並於昨晚返國。對此，綠委質疑，傅崐萁憑什麼自稱代表台灣中央政府？說這句話的時候，現場有無中共官員在場？公開致詞自稱代表中央了，是不是也私下冒用中央的名義，談了什麼事情？

對於行程，傅崐萁指出，18日上午8點一直到中午，他都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並且同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料。也不忘密切關注朝野協商動態，也在此呼籲民進黨團總召柯建銘，既然無心解決問題，就不要請求朝野協商浪費各位同事的時間，果然又一直在「心海羅盤」？

傅崐萁強調，在立法院休會期間，雖身體微恙，仍按照既定行程照表操課，為花蓮鄉親服務、拚觀光。疫情之後，國際觀光經濟大幅復甦，但台灣卻只回復7成水準，尚有努力空間，故本次趁國際航線開通，希望引進觀光人潮，大力提振花蓮經濟，同時為台灣觀光產業加油，重返災前榮景，比肩國際。

對此，綠委林俊憲也質疑，傅總召出來回應了，還特別點名他，原來是白天重感冒、晚上8點搭飛機去香港，一切合情合理，請勿質疑。只不過，還有幾件事想請教傅總召：第一，您為何要在致詞時自稱「代表台灣中央政府」？自己偷偷跑去香港，行程被爆料才不情願公開，中央政府在沒被知會的情況下「被代表」了？

林俊憲續指，第二，既然是推廣觀光這樣的好事，何以偷偷摸摸？此行是否還有見什麼人？而且您都敢公開致詞自稱代表中央了，是不是也私下冒用中央的名義，談了什麼事情？

綠委王定宇也質疑，為什麼去香港要遮遮掩掩，理由和地點一變再變，缺席黨團協商，被民眾揭露在香港後，才被動式大方公開，去香港推展花蓮觀光是好事，為什麼不能第一時間大方說明？

王定宇直言，總預算亂砍，到現在刪減數還無法清楚列出，韓國瑜院長召開黨團協商，傅總召卻已打算去香港，是傅總召不理會韓院長召集會議，或是自始就計劃不想好好處理影響國家人民甚鉅的總預算亂象？憑什麼自稱代表台灣中央政府？說這句話的時候，現場有無中共官員在場？
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／蘇啟誠輕生亡　卡神楊蕙如最終判決曝
范瑋琪怒了！　挨轟「害死大S」：世界的惡意可不可以少一點
珍珠奶茶買1送1！　中華隊應援優惠包來了
藍綠白共識！籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」
快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天不忍了…曝內幕對話
陳傑憲「億元身價」下周揭曉！　確定資格賽前不公布
咳嗽不一定是感冒！　醫：恐藏6警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

林岱樺涉弊綠營初選生變數　郭正亮：新潮流想讓劉世芳選高雄市長

林岱樺疑涉貪！　黃揚明點「這關鍵」將攸關初選生死門

秀戶籍謄本+幼時照片喊「母親非陸配」　徐巧芯：許淑華請道歉

傅崐萁赴港自稱「代表中央政府」　綠委質疑：冒用名義談什麼事情？

病假缺席朝野協商　傅崐萁赴港喊「代表台灣中央政府」要跟香港合作

傅崐萁從香港回國了！　政治評論員機場接機

綠營傳：今日林岱樺，明日陳亭妃　非賴系想上位恐被清算

游盈隆直言大罷免「是南柯一夢」該醒了　90％會敗在第二階段連署

網紅爆20萬人持中國身分證　內政部收30個檢舉：已廢除10人國籍

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

林岱樺涉弊綠營初選生變數　郭正亮：新潮流想讓劉世芳選高雄市長

林岱樺疑涉貪！　黃揚明點「這關鍵」將攸關初選生死門

秀戶籍謄本+幼時照片喊「母親非陸配」　徐巧芯：許淑華請道歉

傅崐萁赴港自稱「代表中央政府」　綠委質疑：冒用名義談什麼事情？

病假缺席朝野協商　傅崐萁赴港喊「代表台灣中央政府」要跟香港合作

傅崐萁從香港回國了！　政治評論員機場接機

綠營傳：今日林岱樺，明日陳亭妃　非賴系想上位恐被清算

游盈隆直言大罷免「是南柯一夢」該醒了　90％會敗在第二階段連署

網紅爆20萬人持中國身分證　內政部收30個檢舉：已廢除10人國籍

陸財長人民日報撰文：2025年提高財政赤字率

獨行俠內線傷病潮有解？首秀倒下戴維斯最快2周後回歸

美國態度變了！傳不簽「挺烏」聯合國決議　反對G7譴責俄侵略

街友唬爛！自稱前分局長「百家樂賠4500萬」　警：言論自由不罰

慈濟「佛陀問病圖」風波再起　釋昭慧：還原李健儀創作過程

10元喝精品咖啡、生活用品買1送1！超商「周末省錢優惠」大集合

養網軍「辱大阪辦事處」害外交官輕生　卡神楊蕙如獲判免訴

高職畢業先就業　她進飯店磨2年終確立廚師夢

WBC資格賽「中華隊表現如何」才及格　網炸鍋：別輸1國家就好

不考慮花費「台灣最值得去哪？」　一票點名2地狂讚：不輸國外

林心如不捨大S離開 「悲痛.思念放在心裡」

政治熱門新聞

游盈隆：大罷免是南柯一夢，該醒了

綠營傳：今日林岱樺，明日陳亭妃

文總執委名單挨批酬庸！石明謹6點駁斥

傅崐萁從香港回國了！　政治評論員機場接機

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

再開直播反擊曹興誠　 謝寒冰稱從沒想公布影片：不是一直說是AI？

新北2026藍綠選將同台　侯友宜讚蘇巧慧做很多「大家心裡有數」

台人持中國身分證30多例　內政部：已廢除10人國籍

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

林岱樺控12字　黃國昌稱毛骨悚然

病假缺席朝野協商　傅崐萁赴港喊「代表台灣中央政府」要跟香港合作

黃國昌批賴執政蒼白　國安團隊弱

謝國樑東岸商場案不起訴

更多熱門

相關新聞

傅崐萁赴港自稱「代表中央政府」　綠委質疑：冒用名義談什麼事情？

傅崐萁赴港自稱「代表中央政府」　綠委質疑：冒用名義談什麼事情？

國民黨總召傅崐萁遭爆以重感冒為由缺席總預算案協商，事實上，人其實在香港，對此，傅崐萁表示，自己是要去參加香港國際旅展，不過，民進黨立委林俊憲昨（20日）質疑，傅崐萁本想偷偷跑去香港，行程被爆料才不情願地公開，且又自稱代表「中央政府」，純粹推廣觀光的話，何以偷偷摸摸，私下是否冒用中央的名義，談了什麼事情？

傅崐萁從香港回國了！　政治評論員機場接機

傅崐萁從香港回國了！　政治評論員機場接機

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

認了赴香港「為花蓮拚觀光」！　傅崐萁揭18日整天行程

認了赴香港「為花蓮拚觀光」！　傅崐萁揭18日整天行程

傅崐萁缺席協商人在香港　綠營質疑「又去領旨」

傅崐萁缺席協商人在香港　綠營質疑「又去領旨」

關鍵字：

傅崐萁國民黨王定宇朝野協商韓國瑜林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

小優大嘴巴遭解約

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

獨／10歲女淪外公性奴3年遭辱65次　法官減刑輕判7年半

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

朴春稱「李敏鎬要我發的」　男方澄清

前分局長投資賭博淪街友　警方回應了

額頭破了送急診　「遭3醫院拒收」慘死

殘障廁所激戰啪啪聲響徹街頭　大媽出手霸氣絕殺

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面