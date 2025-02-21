病假缺席朝野協商　傅崐萁赴港喊「代表台灣中央政府」要跟香港合作

▲國民黨團總召傅崐萁 。（圖／傅崐萁辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前缺席朝野協商，自稱是重感冒在家休養，立法院長韓國瑜則說是請假出國，眾說紛紜。事實上，傅崐萁當日赴香港，並稱要「代表台灣政府」要與香港在觀光產業進行合作。傅崐萁昨也在臉書發文承認此事，並於昨晚返國。對此，綠委質疑，傅崐萁憑什麼自稱代表台灣中央政府？說這句話的時候，現場有無中共官員在場？公開致詞自稱代表中央了，是不是也私下冒用中央的名義，談了什麼事情？

對於行程，傅崐萁指出，18日上午8點一直到中午，他都在花蓮跑行程，由於重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並且同時準備晚上出訪香港國際旅展的所需資料。也不忘密切關注朝野協商動態，也在此呼籲民進黨團總召柯建銘，既然無心解決問題，就不要請求朝野協商浪費各位同事的時間，果然又一直在「心海羅盤」？

傅崐萁強調，在立法院休會期間，雖身體微恙，仍按照既定行程照表操課，為花蓮鄉親服務、拚觀光。疫情之後，國際觀光經濟大幅復甦，但台灣卻只回復7成水準，尚有努力空間，故本次趁國際航線開通，希望引進觀光人潮，大力提振花蓮經濟，同時為台灣觀光產業加油，重返災前榮景，比肩國際。

對此，綠委林俊憲也質疑，傅總召出來回應了，還特別點名他，原來是白天重感冒、晚上8點搭飛機去香港，一切合情合理，請勿質疑。只不過，還有幾件事想請教傅總召：第一，您為何要在致詞時自稱「代表台灣中央政府」？自己偷偷跑去香港，行程被爆料才不情願公開，中央政府在沒被知會的情況下「被代表」了？

林俊憲續指，第二，既然是推廣觀光這樣的好事，何以偷偷摸摸？此行是否還有見什麼人？而且您都敢公開致詞自稱代表中央了，是不是也私下冒用中央的名義，談了什麼事情？

綠委王定宇也質疑，為什麼去香港要遮遮掩掩，理由和地點一變再變，缺席黨團協商，被民眾揭露在香港後，才被動式大方公開，去香港推展花蓮觀光是好事，為什麼不能第一時間大方說明？

王定宇直言，總預算亂砍，到現在刪減數還無法清楚列出，韓國瑜院長召開黨團協商，傅總召卻已打算去香港，是傅總召不理會韓院長召集會議，或是自始就計劃不想好好處理影響國家人民甚鉅的總預算亂象？憑什麼自稱代表台灣中央政府？說這句話的時候，現場有無中共官員在場？

