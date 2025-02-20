爭取馬沙溝人文步道3千萬優化經費　林俊憲：盼為將軍區觀光注入新活力

▲為活化台南將軍區馬沙溝，帶動當地的產業發展，立委林俊憲20日邀集交通部觀光署主任秘書方正光等人會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為活化台南將軍區馬沙溝，帶動當地的產業發展，立委林俊憲20日邀集交通部觀光署主任秘書方正光、雲嘉南風景管理處處長徐振能、國產署台南辦事處主任蔡奇宏、台南市觀光局、將軍區公所區長許博森，以及市議員蔡蘇秋金、謝舒凡與立委賴惠員服務團隊等共同前往會勘。

林俊憲表示，未來將先爭取觀光署經費補助，推動馬沙溝人文步道優化計畫，透過環境整修、導覽設施改善與景觀提升，讓承載歷史文化精神的步道展現新風貌，進一步帶動將軍區的整體觀光發展。

馬沙溝擁有豐富的漁村文化與歷史故事，是台南西濱地區極具特色的旅遊景點。觀光署表示，為提升遊客數量與觀光發展，將盡力提供經費等相關協助，希望能對當地的區域發展與活化，帶來直接的幫助。

此前雲嘉南管理處原規劃於馬沙溝分區推動舊港空間改善、北航道風情漫遊自行車道及馬沙溝人文生態步道系統等建設，惟現階段將優先執行馬沙溝村落人文步道系統優化計畫，並在中程計畫中編列2025年500萬元、2026年2500萬元，共計3000萬元，用於步道環境改善與設施升級。另外，2024年6月台南市政府召開的「研商馬沙溝漁港安檢所房舍活化事宜」會議中，也決議將由雲嘉南管理處爭取預算，進行舊馬沙溝漁港周邊的景觀改善。

立委林俊憲強調：「觀光產業是地方發展的重要動能，優質的步道環境能讓遊客停留更久，進而帶動周邊產業發展。」馬沙溝一直是將軍區的重要景點，透過步道優化，不僅能提升當地旅遊價值，也能串聯鄰近的青鯤鯓扇形鹽田、將軍漁港等景點，形塑完整的旅遊路線，吸引更多人前來探索台南西濱的獨特魅力。

蔡蘇秋金與謝舒凡議員同樣表示，馬沙溝是當地許多人的共同回憶，很感謝林俊憲委員的極力爭取與中央的支持，希望能為沉寂許久的馬沙溝帶來不一樣的活力，進而展現全新風貌，為地方未來發展帶來更好的契機。

林俊憲則承諾，未來將持續推動大北門地區的觀光發展，爭取更多資源投入，讓地方產業與文化資產能夠永續發展。為台南觀光產業注入更多新活力。