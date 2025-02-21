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前分局長養小三、投資百家樂「慘賠4500萬」淪街友？警方回應了

▲▼前分局長插股投資百家樂「賠4500萬」淪街友？學甲分局：未有特徵相符者。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔）

▲薔薔訪問街友，對方自稱曾是警分局局長，從警時曾插乾股投資賭博，最後慘賠4500萬淪街友。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔）

記者趙蔡州／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）近日在台中拍攝節目訪問街友時，發現一名街友自稱曾擔任台南學甲分局長，自當警官開始就插乾股投資百家樂，最高一年曾賺1800多萬元，不料疫情期間慘賠4500多萬元，最後被前妻趕出門淪為街友。對此，學甲分局澄清，影片中男子從未在警界任職，更不曾在分局擔任分局長。

女星薔薔為體驗無家可歸的感受，決定在台中露宿街頭一天，並深入訪問街友們流落街頭的原因，過程中遇上一名男街友自稱在警界擁有26年資歷，民國75年（1986年）開始當警察，曾在台南警察局學甲分局當局長，更爆料當警官開始就乾股投資百家樂，最高一年可以賺進1800多萬元。

男子表示，當時自己年輕不會想，加上錢來的很快，就在外面養小老婆，離開警職後又拿存款跟朋友繼續投資百家樂，後來養小老婆被發現因此離婚，投資的「生意」也在疫情期間慘賠4500多萬元，加上自己一直生病，把存款都花光了，最後被前妻趕出門，因此流落街頭。

由於男子聲稱曾在學甲分局當局長、當警察時曾插乾股投資賭博，引發警方關注。學甲分局20日表示，針對網傳「學甲前分局長淪街友，投資賭博慘賠」一事，經警局查證、比對1984年至今歷任分局長資料，未發現有與影片中男子相貌特徵相符者，呼籲民眾針對網路影片應詳細查證，以免受不實訊息誤導。

警方也透露，影片中的男子今年68歲姓陳，是台中火車站附近的常駐遊民，並非影片中聲稱的「剛來不久」，除了不曾擔任台南學甲警分局的局長外，也沒有任何從警經歷，非警界人士，目前因生病住院中，至於對方冒充警方及破壞警界聲譽的言論是否違法，待進一步調查釐清。

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