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多名台灣人在曼谷被逮捕　泰國掃蕩非法線上賭博

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國警方在曼谷逮捕3名經營賭博平台的台灣人。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國警方4日針對線上賭博平台展開大規模執法行動，其中一波掃蕩行動鎖定台灣人經營的賭博網絡，突襲曼谷多處據點，多名台灣人落網。

泰媒Khaosod報導，泰國當局在接獲卡通網站被嵌入賭博網頁連結的投訴後展開執法，鎖定台灣人經營的大型賭博網絡，總計超過20名台灣人與組織高層被抓。經查，賭博集團以非同質化代幣（NFT）交易平台的名義經營，但私底下做的是非法賭博網站。

落網者包括台灣籍主謀50歲男子Yaoyi、34歲男子I-Teng以及23歲男子Chungfeng，另外還有21歲泰國籍人士Thanakit與45歲緬甸人被抓，但5人均否認指控，宣稱只是在出售數位藝術品。不只如此，泰國警方也拘留18名泰國人，這些人宣稱從事數位資產交易工作，被要求開設銀行帳戶，每人都配發一台手機，負責匯款事宜；但經查，所有帳戶都與非法賭博活動有關。

在泰國另一波掃蕩行動中，旅遊警察逮捕3名年齡介於24歲至41歲的中國籍嫌犯，其中2人是中國通緝犯，這些人經營由中國投資者經營的柬埔寨境內非法賭博平台，警方在現場查扣電腦、手機、0.7公克安非他命、50發子彈等。

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