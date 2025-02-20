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快訊／土城「1瓶奶」虐2歲兒害昏迷　狠父母涉重傷害遭聲押禁見

▲吳男與陳女用衣架、菸燙方式虐待小孩，卻稱是管教。（圖／記者陸運陞攝）

▲吳男涉嫌虐待親生兒子，地檢署聲請羈押。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城涉嫌虐待親生兒子，父親34歲吳男及母親31歲陳女，警方詢問後移送新北地檢署，經檢察官複訊，2人涉嫌觸犯刑法重傷害、遺棄致重傷等罪，並且有勾串、滅證、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲吳男與陳女用衣架、菸燙方式虐待小孩，卻稱是管教。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北地檢署認為陳女有有勾串、滅證、逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。（圖／記者陸運陞攝）

從事站務人員工作的33歲吳男，與男童母親30歲陳女去年（113）結婚並共同扶養2歲男童，一家三口租下土城福祥街套房同住，但由於父母平時忙於工作，時常將男童委託住在新莊的外公照料，如外公沒空就將男童獨自放在套房內，但僅泡一瓶牛奶讓男童過一天，之前就曾遭通報疏於照顧。

18日晚間男童陷入昏迷緊急送醫，醫療人員意外發現，男童身上有多處瘀傷，甚至四肢還有數個菸疤，目前昏迷指數5，轉往加護病房觀察治療。警方昨晚傳吳男及陳女到案，對於男童身上的傷痕，兩人矢口否認動手施暴，但又改口有對其「管教」，在男童犯錯下，才會以徒手或衣架打屁股，其他部位則是誤傷。由於2仁訊問過程中不斷推諉卸責，警方訊後依妨害幼童發育、重傷害、違反兒少法、違反家暴法等多項罪嫌，將2人移送新北地檢署偵辦。

此外，今意外傳出涉嫌虐童的陳女為新北市某國小代理教師，對此教育局也做出回應，表示陳女今年2月1日到職，代理職務期限至今年7月31日，從2月11日開學至今，在校教學工作表現正常，負責低年級學生，未有異狀；由於陳女因案接受調查中，學校已將其停職，相關教學工作已安排其他老師協助，維護學生安定學習。教育局強調，倘該代理教師涉及違反兒少法相關法令屬實，立即解聘。

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