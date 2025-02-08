控夫示愛女同事「就是要寵妳」　正宮拿摩鐵帳單提告卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）外遇女同事小花（化名），兩人不僅共赴摩鐵6次，丈夫還曾傳訊息給小花，說「我就是要寵著妳」，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償80萬元。雖然人妻出示摩鐵帳單作為證據，但桃園地院法官認為這只能證明持卡人曾前往消費，無法認定與小花有任何關連，最終因證據不足，裁定駁回人妻的告訴。

▲人妻控訴丈夫外遇，還帶女同事小花一起去摩鐵，但被小花否認。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小花明知丈夫阿哲已婚，仍在去年5月間與丈夫共赴摩鐵6次，兩人還在同年5、6月間互傳曖昧訊息，例如丈夫傳給小花「我就是要寵著妳」、「我愛妳」等訊息，小花則傳給丈夫「今天晚上來找我，到了跟我說」等訊息，種種行為均嚴重侵害到她的配偶權，因而決定提告求償80萬元。

小花則辯稱，她與阿哲只是同事關係，阿哲曾向她詢問關於配偶的問題，基於同事互助基礎，兩人有進行過討論，沒想到卻被誤會成第三者，況且人妻出示的摩鐵消費時間，她都有不在證明，那些對話紀錄也都是片段內容，並非完整對話，甚至可能經過變造，不足以當作證據。

桃園地院法官檢視相關證據之後表示，雖然人妻拿出關於摩鐵的簽帳金融卡消費通知，但這只能證明持卡人曾前往消費，無法僅憑這些帳單就認定與小花有關；而對話紀錄翻拍照片也確實欠缺前言後語及完整內容，能否僅以片段對話就認定小花侵害配偶權，顯然仍有疑慮。

法官認為，目前人妻出示的證據資料，都無從證明阿哲與小花有過親密交往、性行為或其他踰矩行為，加上沒有其他證據可以補強，最終因證據不足，裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。