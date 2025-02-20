貨櫃車猛撞！廣告看板、紅綠燈「雙殺倒地」　左前輪爆胎釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

一輛貨櫃車今（20）日上午行經桃園市中壢區松勇路附近時，突然失控撞擊路旁廣告招牌，因撞擊力道強勁又撞上分隔島上號誌電桿，中壢警方據報到場處理，發現是貨櫃車左前輪爆胎導致失控肇禍，駕駛呂姓男子也嚇出一身冷汗，所幸並未波及他車與路人，現場無人受傷受困，呂男酒測值為零，真正肇事原因仍待調查釐清。

▲一輛貨櫃車今天上午行經中壢區松勇路附近時，因左前輪爆胎導致失控撞擊路旁廣告招牌與號誌電桿，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛貨櫃車今天上午行經中壢區松勇路附近時，失控撞壞廣告招牌與號誌電桿，警方聯繫環管處人員到場清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通中隊指出，今天9時許接獲通報指稱，44歲呂姓男子駕駛貨櫃車行經中壢區松勇路往高鐵南路方向行駛，突然失控撞上路旁廣告招牌與道路號誌電桿，現場一片狼藉。員警到場後，所幸案發時並未波及其他車輛與路人。

員警為呂姓男子進行酒測，酒測值為零。呂姓駕駛向員警透露，駕駛途中左前輪突然爆胎，才失控撞上路旁廣告招牌與號誌電桿；警方隨即通知市府交通局與環管處等單位人員到場協助清理，至於真正肇事原因仍有待調查釐清。

▲一輛貨櫃車今天行經中壢區松勇路時失控撞壞廣告招牌與號誌電桿，市府環管處人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）