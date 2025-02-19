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色老闆騙打工妹留美學醫！飲料店樓上幫忙「喬子宮」下場出爐

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲張姓男子騙女員工自己曾留美學醫，幫女員工「喬子宮」代價出爐。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名張姓男子在某區經營飲料店，得知女工讀生小薰（化名）有泌尿道感染等症狀，竟佯稱自己曾在美國研讀婦科知識，可以幫忙治療，接著假借「喬子宮」的名義性侵得逞。張男一審被判3年6個月有期徒刑，二審法官駁回上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，張男在高雄某地區經營飲料店，期間聘雇了女工讀生小薰，雙方平時感情相當不錯，小薰還稱呼他為「爹地」。

後來小薰患有婦科疾病，張男得知以後，竟佯稱曾在美國研讀婦科知識、具有婦產科醫師執照，能夠幫忙治療疾病。張男接著拿走另一名女員工看診時的尿道炎藥膏，將人誘騙到飲料店4樓，再以「幫忙上藥」的名義，觸碰小薰的私密處。

張男逞慾完畢，接著又誆稱「感染範圍較大」，需要較為深入的治療，又說出可以幫忙「喬子宮」，侵犯了小薰超過10分鐘。

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲張姓男子騙女員工自己曾留美學醫，幫女員工「喬子宮」代價出爐。（示意圖／123RF）

對此，張男則辯稱，剛開始小薰請其他女員工幫忙擦藥，受到拒絕以後才開口拜託他。而他戴上手套、使用酒精消毒後，原先使用棉花棒擦藥，不過因為棉花棒彎掉，才會詢問是否能改用手擦藥，整段過程都是基於擦藥的正當目的做侵入行為，而非基於色慾所為。

張男還稱，所謂的「喬子宮」是小薰的片面之詞，並沒有其他證據能夠佐證，他並沒有做出「喬子宮」的動作。

不過，除了小薰以外，店裡還有許多女員工被張男「檢查」過，有其他女員工證稱「我感覺很奇怪，因為我的問題在他幫我看過之後，都沒有緩解」，且張還以教導按摩胸部的名義，要他們在廁所脫掉上衣、內衣，以供檢查及示範。

高雄地院法官審理後，不採信張男的說法，最終依照強制性交罪，判處3年6個月有期徒刑。張男對此不服，提起上訴，不過被高雄高分院駁回，全案仍可上訴。

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