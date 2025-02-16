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《哪吒》導演擊敗張藝謀、徐克！只靠兩部電影成票房最高大陸導演

▲▼《哪吒》導演擊敗張藝謀、徐克！只靠兩部電影成票房最高大陸導演。（圖／翻攝微博）

▲《哪吒》導演餃子成爲票房最高的大陸導演。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》票房突破百億人民幣，成為首部大陸影史首部破百億的電影。同時，該部電影的導演餃子也登上了大陸導演票房排行榜的第一名，擊敗張藝謀、徐克、陳凱歌等知名導演，且僅憑兩部《哪吒》作品。

根據貓眼專業版平台15日的數據顯示，餃子憑藉哪吒系列電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》已拿下158億元票房成績，登頂大陸導演票房榜，超越《唐人街探案》系列的導演陳思誠、《長津湖》系列的徐克、陳凱歌等知名導演。

▼《哪吒》成為大陸首部破百億票房的電影。（圖／翻攝微博）

▲▼《哪吒》導演擊敗張藝謀、徐克！只靠兩部電影成票房最高大陸導演。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，榜上的知名導演幾乎都導有兩位數以上的作品，但餃子卻只靠著《哪吒》的兩部作品就成為第一名。

公開資料顯示，餃子原名楊宇，1980年出生於四川省瀘州市，大學畢業於四川大學華西藥學院。大三的時候，他因為熱愛動畫，開始自學3D動畫，並堅持在這條道路上走了下去。

據《錢江晚報》報導，餃子表示，在自己準備自學3D動畫的時候，母親對他很包容，「甚至站在我的角度，我成了父母，我覺得我都很難做到這一點。」

餃子提到，「我的家庭是很和諧的，我能走上這條道路也是多虧了父母對我的支持與包容。所以我是希望能把自己的真實感悟、感觸，融入我的作品中。」

▲▼《哪吒》導演擊敗張藝謀、徐克！只靠兩部電影成票房最高大陸導演。（圖／翻攝微博）

《哪吒之魔童鬧海》在春節連假期間上映，票房表現非常亮眼，並引起輿論一片熱議，熱度一直到開工後都不退。

2月6日，《哪吒之魔童鬧海》登頂大陸影史票房榜；2月13日19時許，《哪吒之魔童鬧海》的全球總票房（含預售）正式突破100億元（人民幣）大關，成為大陸影史首部破百億的電影：2月15日9時52分，《哪吒之魔童鬧海》總票房（含預售）已超108億元，位列全球動畫電影票房榜第2位，全球影史票房榜第14位。

▲▼《哪吒》導演擊敗張藝謀、徐克！只靠兩部電影成票房最高大陸導演。（圖／翻攝微博）

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