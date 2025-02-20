憂「美元武器化」　陸持有美債量創2009年以來最低

▲大陸持續減持美債。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國財政部18日公布的最新數據顯示，去年中國大陸所持有的美國國債下降573億美元至7590億美元，持有規模降至2009年以來的最低水準。分析指出，這是由於大陸對美國將貨幣武器化的警惕，另一方面也是大陸調整海外資產負債結構的措施。

英國《金融時報》19日報導，2024年最後兩個月，全球合計持有美國國債的總額從11月的約8.633兆美元下降至不到8.513兆美元。其中，大陸和日本兩個美國排名前兩位的長期「債主」去年都減持了美債。

作為美債的最大持有國，日本去年持有的美債下降555億美元至1.0598兆美元，2024年一半的時間都在減持。

在日本之後，美國第二大債主大陸持有的美債自2011年達到高峰以來也已下降約5500億美元。從2022年4月起，大陸的美債持有量一直低於1兆美元。去年全年12個月中的持有量有9個月中都下降，僅4月、6月和11月成長。

一位熟悉大陸外匯存底管理的人士告訴《金融時報》，隨著大陸繼續多元化配置資產，大陸對美國國債的整體持有量將繼續緩慢減少，「這一趨勢很明顯」。

前歐巴馬政府時期財政部官員、經濟學家賽瑟（Brad Setser）說，「中國在2010年前後做出了一個決定，認為持有美國國債是有風險的。看上去是，這麼多中國的財富掌握在一個地緣政治對手手中，這似乎很糟糕。」賽瑟說，大陸肯定在配置其他更廣泛的投資工具。

香港《南華早報》去年分析指出，大陸近年來對美國把美元武器化的做法越來越警惕，逐漸減少了官方外匯存底中對美國國債的風險敞口（risk exposure）。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）表示，考慮到政治因素，大陸減少了外匯存底中的美國國債持有量，但會增持其他類型的美元資產，如美國機構債券等。