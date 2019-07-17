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陸再拋870億美債！持倉規模再創「2年新低」...日本反增持1.1兆

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▲▼ 人民幣及GDP 。圖／CFP）

▲中方5月外匯儲備為31010億美元 。圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼3月和4月後，中國大陸在5月再度拋售美國國債。據美國財政部7月17日更新的數據顯示，中方5月所持美債減少28億（美元，下同，約新台幣870億）至1.11兆，再創兩年來新低，但仍為美國第一大債權國。而第二大債權國日本則增持370億（約新台幣1.1兆），創2013年以來最大增幅。

數據顯示，十大美債海外持有地區中，有6個國家和地區都保持了增持的態勢。總的來看，外國持有者4月共增持美債1055億元。其中，日本在4月曾減持141億，持倉規模降至1.064兆，但5月增加370億至1.1兆元，仍為美國第二大債權國。

值得注意的是，英國超過了巴西，以3231億美元的持倉規模躍居美債第三大持有國的地位，5月持美債規模大幅增持223億美元。而巴西則以3057億美元的持倉退居第四，5月巴西小幅減持10億美元。

《澎湃新聞》指出，5月以來，隨著全球經濟景氣度的下滑，歐央行與美聯儲也接連釋放鴿派信號，各主要經濟體的國債收益率大幅下行，其中10年期美債一度下行53BP跌破2%。

據大陸央行的官方儲備資產表顯示，5月外匯儲備為31010億元，重新站上了3.1兆關口，這一數字超過了此前彭博的預測中值30900億元，比4月的30949.5億元增加61億元；5月的外儲規模也創下了去年9月以來的新高。

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關鍵字：美債,美國國債,債權國

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