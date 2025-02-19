新光氣爆多名關鍵人重傷「無法接受偵訊」　檢3度現場勘查

▲新光三越氣爆案第7天，檢方今日說明案件進度。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市新光三越氣爆案第7天，台中地檢署專案小組今對外說明，表示目前已經進行3波傳訊，包含百貨職員、瓦斯業者、工地人員等22人，偵訊後都請回，由於案件中有多名重要關係人，目前都因傷勢嚴重無法接受調查，檢方將持續掌握復原情況，儘速傳訊他們到案，協助釐清案情。

台中地檢署表示，全案發生後立即指派主任檢察官、檢察官與案關單位組成專案小組，即時完成相驗、啟動刑案調查持續至今，多次召開專案會議，傳訊百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者、消防器材業者等證人共計22人（23人次）到案複訊，今（19）日主任檢察官、檢察官率同專案小組三度進入氣爆現場勘查，就現階段調查所得證據與現場跡證互核查證，釐清疑點。

▲▼檢方今日第三度進入現場勘驗。（圖／記者許權毅翻攝）



檢方指出，事發現場遭氣爆破壞程度相當嚴重，為完整還原案發現場、確認氣爆原因，採證、鑑識、鑑定等程序均由專案小組、火調單位持續進行中。檢方表示，專案小組將儘速完成調查程序，全面、審慎釐清應對本案擔負刑責之對象。

▲新光三越周邊持續封鎖。（圖／記者許權毅攝）