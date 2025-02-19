氣爆6天拆不完懸掛物挨罰30萬　新光三越無奈：我們也很急

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆造成42人死傷，死者包括2名新光三越員工，以及路過前方廣場的澳門籍一對夫妻。新光三越遭市府限期拆除搖搖欲墜的懸掛物，但連拆多日未完工，又被市府開罰30萬元。對此，新光三越營業本部副本部長謝英明表示，事發地點在12樓，有一定施工難度，吊車已經將能拆的都先拆下來，連重複兩次「我們也很急」、「我們也很急」，強調之後還會有更高難度的施工，但一切都會依規定進行。

▲新光三越氣爆後第7天，對於施工計畫為何未送就施工，營本部副本部長謝英明沒有正面回應，強調做得不夠好，會虛心檢討補救。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越趕工拆除懸掛物，拆了好幾天都未拆完，遭市府再開罰30萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）



新光三越氣爆案發生至今第7天，媒體質疑台中新光三越前38次施工都有申請，為何這次獨漏？謝英明沒有正面回應，但強調，從台中店破土就在新光三越服務，也是前任店長，25年來百貨經過非常多導入與調整，以往都依規進行，這次確實是疏漏，做得不夠好，會虛心檢討補救。

此外，謝英明也透露，新光三越在氣爆後第2天開設受害者專線後，這幾天下來約已接聽200通電話，且上周也展開員工的心理諮商，會持續進行。