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獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

▲▼新光三越,氣爆。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越氣爆發生，消費者倉皇逃出，但許多櫃哥櫃姐在館內不敢離開，擔心若擅自離櫃，發現空櫃會被罰錢。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

新光三越氣爆意外震驚全台，強大爆炸將11、12樓整個炸爛，事發樓層以及館前廣場瞬間成人間煉獄，當時館內不少消費者驚嚇不已，丟下手上購買的商品倉皇而逃。新光三越事後多次出面強調，第一時間就廣播疏散館內人潮，但許多櫃哥櫃姐都是等到20分鐘後，接獲館方透過群組指令才敢離開，許多人都不敢離開櫃位，因為「被發現空櫃會被館方罰1600元到2000元不等」。

一名家人在新光站櫃的王先生表示，家人透露，氣爆後大家都慌亂不已，消費者都紛紛離開到館外，但家人站櫃的樓層沒人敢跑，因為跑了若沒事情，又被發現空櫃，可能會被罰錢。

「問了群組到底發生什麼事情？對方也搞不清楚狀況，只要求大家稍安勿躁，收到群組通知撤離已經是20分鐘之後，將進12點鐘，但當時館方也沒人說明到底什麼事情，結果家人只拿了手機、錢包就跑，未料車鑰匙、家裡鑰匙通通放在館內，到現在都還沒辦法回去拿！」

據悉，新光三越對櫃位要求相當嚴格，若是違規就會被開單，以空櫃來說，基本上1600元到2000元不等，沒開晨會扣200元、遲到也扣200元等，動輒就被扣款的規定，讓櫃哥櫃姐即便遇到氣爆也不敢輕舉妄動。

新光三越一再強調，第一時間就廣播請館內民眾及工作人員撤離，但王先生也強調，家人工作的樓層專櫃人員是等到群組在氣爆後20分鐘通知才離開百貨，走出百貨發現現場已經拉出封鎖線，但大家也都不敢離開，直到群組要大家回家等消息，才一一離開，令人嚴重質疑新光三越的危機應變能力。

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