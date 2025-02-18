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台東環保局提升稽查執法效能　公害陳情處理率達99.7%

▲台東環保局提升稽查執法效能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東環保局提升稽查執法效能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局強化環保稽查人員的專業能力，提升公害污染陳情案件的處理效率。2023年共受理2621件陳情案件，平均處理時間3.19小時，妥善處理率達99.7%，超越環境部設定的95%標準。

環保局透過法規教育、污染防制、科技執法、蒐證與溝通技巧等訓練，強化第一線稽查人員的執法能力。去年共舉辦9小時的訓練課程，114人次參與，並透過經驗交流提升環境執法效能。

台東縣政府表示，公害污染案件多元且數量龐大，稽查人員的專業素養與應變能力至關重要。環保局透過科技設備輔助執法，有效處理陳情案件，維護台東的環境品質，落實聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」。

統計近三年數據，台東環保局2021至2023年公害污染陳情案件分別為2473件、2772件、2621件，處理率皆達99.7%，平均處理時間維持在法定時限內。環保局強調，透過持續培訓與心理素質強化，確保稽查人員在面對陳情人與相關利害關係人時，能夠專業應對並妥善處理。

環保局呼籲民眾共同維護生活環境，如發現公害污染，可撥打免費專線0800-066-666，或使用「公害報報」APP及公害污染陳情網路受理系統進行通報，環保局全年無休，24小時受理案件，持續提升處理效能，保障民眾的生活品質。

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