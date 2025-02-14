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悲情牌無效！徐巧芯大姑涉詐重判　生病想家人盼交保仍被延押

▲▼徐巧芯大姑劉向婕(左起)與丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕（左）與丈夫杜秉澄（右），涉替詐團洗錢各被一審重判，求交保仍被裁定延押禁見各2月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕，與老公杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，日前一審被台北地方法院依《組織犯罪防制條例》等53罪，各判刑10年與15年，在押的劉、杜2人日前被北院提訊調查是否延押，2人均求交保，杜自稱「很清楚自己精氣神」，他在看守所內反覆出現不能呼吸狀況、續押會有危險，台北地院認定2人仍有勾串、反覆實施同一犯罪之虞，今（14日）裁定從本月（2）月17日起，各延長羈押禁見2個月。

本案一審於今年（2025年）1月20日，以《組織犯罪防制條例》操縱、指揮犯罪組織、《刑法》加重詐欺等53罪判杜秉澄15年徒刑、劉向婕10年徒刑，共犯林于倫、吳沂珊各判刑8年與6年，4人被沒收犯罪所得共2289萬餘元，林、吳2人在偵審期間，各交保50萬元與10萬元。

一審判決仍在可上訴二審期間，北院本周一（10日）預先提訊杜秉澄、劉向婕2人召開延押庭，杜堅稱先前遭幫派份子軟禁、被黑道使用他的帳戶犯案，經檢方調查將他不起訴，本案就是前案的延續，強調自己是無辜的虛幣商人。

杜男求法官准他和太太重回社會、經營稀土事業及協助經營63年的家族事業，夫妻倆在押期間，家裡狀況很差、他父親甚至沒地方住，他在看守所內更反覆出現不能呼吸症狀、多次就診，腸胃也有毛病，他「很清楚自己精氣神」、若續押會有危險。

律師表示杜男已詳實交代案情，無勾串滅證、反覆實施同一犯罪之虞，建請改以限制住居、科技監控等方式防止再犯。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，同案共犯林于倫是劉女好友，13日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲杜秉澄、劉向婕的同案共犯林于倫，一審被合併判刑8年，他在審理期間交保50萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

劉向婕的律師主張劉女被羈押逾11個月、手機被查扣，失去與境外共犯聯繫方式，加上媒體廣泛報導，詐團投鼠忌器、應不敢冒險再連絡本案落網共犯，劉女已無勾串、再犯之虞，建請交保，劉女願接受定時報到、科技監控等條件，或解除禁見讓她能會見至親。

劉女並當庭向檢察官與法官道謝，聲稱看完判決書，很感謝檢察官與法官花費這麼多時間與精力審理本案。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易替詐團洗錢，同案共犯吳沂珊是杜男高中學妹、擔任劉女助理，9日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲杜秉澄、劉向婕的同案共犯吳沂珊，一審被合併判刑6年，她在偵查期間已先交保10萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

不過法官指杜、劉2人涉犯多罪、犯罪嫌疑重大，劉女的父母在偵查中藉由為共犯林于倫委任律師方式，企圖勾串林男，杜男在偵查中的律師，於審理時假借旁聽之名不當接觸證人，加上本案仍有多名共犯在逃，全案尚未定讞，案情隨訴訟進行，可能有浮動情形。

法官認定杜、劉2人有勾串共犯或證人之虞，且操縱、指揮本案詐團後端水房，並招募他人加入，多次更換通訊軟體暱稱、先後創設多重群組，使用暗語及定時刪除訊息規避查緝，短短半年間造成53人受害，犯行具有持續性與結構性，確有反覆實施同一犯罪之虞。

至於杜男所稱病症，法官從台北看守所函覆杜男戒護就醫等紀錄，認為已受適當診療，並無非得保外治療情形，而劉女父母曾有企圖勾串舉動，更不可能放寬劉女會見至親，今駁回2人交保聲請，並裁定2人從下周一（17日）起，各延長羈押禁見2個月，可抗告。

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