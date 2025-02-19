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NCC 750之亂「想防堵對象曝光」　國人網購最大宗是這類器材

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會） 19日召開例行記者會，針對先前「750元之亂」一事，發言人黃文哲強調，其實要課徵的對象是「代購業者」，並不是要針對自用的民眾收錢，主要是維護電波秩序安全。但涉及到法令問題，要經過委員會通過才能調整費用，但目前收費已經暫緩，之後會再行公告。

▼目前「750元」審查費暫緩，之後是否會調整會再另行公告。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ NCC,黃文哲 。（圖／記者蘇晟彥攝）

NCC在去（2024）年7月公告將收取自用射頻器材進口750元審查費，並於2月3日正式上路實施，但上路後引起民眾反彈，認為「巧立名目」亂收費用，而NCC緊急在 10 日回應最新民意，將針對海外郵寄自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費將再檢討，並依規費法相關規定對750元規費之收取為適切調整，調整前暫緩收取。

對此，NCC發言人黃文哲 19日在例行記者會上表示，現行的法律是確定將收費750元，但回應民意，因此將暫緩進行750元收費一事，將會通盤進行檢討費用是否進行調整，未來價格只會低絕對不會提高，且目前收費的是否會退費也會再行研擬、公告。對此，NCC強調此費用的目的是要為了防堵代購業者大量帶貨，並沒有要針對一般自用的民眾進行收費，但因為涉及到法令問題，假設不修改法令，會請業務處召集實務界的專家學者，假設要修改的話就要進委員會。

此外，NCC也統計，去年二類（2024年）共有40,000多件射頻器材進，其中無線攝影機、麥克風、無人機共1萬多件20%左右、相機、攝影器材 8,000多件、藍芽喇叭、耳機 6,000多件，而最特別的是Meta的VR設備則有約5,000件，手機相對來說較少。

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