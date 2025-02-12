NCC曝收750元用意　根本沒「檢驗費」廢笑Cheap：拿你的錢告你

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）的「750元之亂」，引爆強烈反彈，事後NCC回應最新民意，承諾會檢討，「調整前暫緩收取」，但Cheap就翻出NCC官員的說明，忍不住直呼廢到笑，「簡單說，NCC拿你的錢告你，笑死，這招高招，以後餐廳先收30元，以免你吃完給一星，餐廳有錢告你。」

Cheap在粉專以「#NCC拿你的錢告你」為題發文，提到國民黨立委葛如鈞委員請NCC官員到辦公室說明，750元到底是幹嘛的，事後釋出逐字稿，750元是這樣算出的，「水電費、請官員開會的人事費、自動辨識系統的建置成本、訴訟費」。這讓Cheap傻眼「沒有檢驗費、沒有檢驗費，那天說750$檢驗很便宜的人，褲子衝到太平洋了？」

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另外，Cheap也提到「#為什麼沒建置AI系統？」這讓他更無言「NCC說太晚想到，預算來不及編，所以不是被砍預算」。Cheap認為這簡單來說，根本是NCC「拿你的錢告你」，「笑死，這招高招，以後餐廳先收30元，以免你吃完給一星，餐廳有錢告你。」

Cheap附上原音「另外一個就是訴訟，有的人就是他覺得，這樣的要求他沒辦法接受就訴訟，算下來大概一個案子15塊錢」，直虧「原來NCC是民營的，盈虧自負都沒編預算？講真的，你這些錢乾我屁事，我只不過在國外買了一隻滑鼠」，結論則是「廢到笑」。