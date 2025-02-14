750元「審查費」之亂延燒　藍委邀NCC開協調會籲恢復舊制

▲國民黨立委林沛祥、葛如鈞、廖先翔等人召開協調會，邀請NCC代理主委陳崇樹說明「審查費」正當性 。（圖／林沛祥辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

針對NCC收取750元「審查費」的爭議，NCC日前回應，將進行檢討，並依《規費法》相關規定適切調整，調整前將暫緩收取。國民黨立委林沛祥、葛如鈞、廖先翔等人今日召開協調會邀請NCC代理主委陳崇樹說明「審查費」正當性，最終會議結論，暫緩收費，並建議恢復舊制。

為了進一步釐清這項收費的正當性，林沛祥、葛如鈞、廖先翔認為，該費用應該暫緩收取，直到新的NCC委員會成立後再行檢討，並建議直接恢復成舊制。陳崇樹表示，目前該規費屬行政命令範疇，無法直接撤銷，之後等新委員會成立後將依決議進行後續處理。

對於NCC主張收費的理由是因「審查件數變多，導致行政成本增加」，林沛祥與廖先翔皆表示，這樣的邏輯無法說服民眾，因為公務機關人事支出本來就來自公款，即使收取費用，審查人員的薪資也不會因此調整，這筆錢收了也無法改善審查問題，根本是為了收錢而收錢。

會議中，葛如鈞也說，政府的審查相關支出應該透過預算編列或追加預算處理，而不是直接向民眾收取不合理的費用，呼籲NCC應全面檢討該規費，最好能直接廢除收費機制。

林沛祥則進一步建議，若NCC認為審查人員壓力增加，應主動爭取預算增設自動化輔助設備，提升審查效率，而不是簡單粗暴地向消費者收取高額費用。

此外，針對是否所有國外購買的3C產品都需要付費審查，陳崇樹解釋，「民眾有申報時，的確每案都有審查。若民眾未主動申報時，海關是隨機抽樣5%，一旦違規被查獲，將會受罰。」最後，林沛祥強調，將持續在國會監督NCC，確保政策不會成為政府的斂財工具，並呼籲NCC應儘快搜集各方意見針對該收費制度進行完整檢討，讓民眾不再被不合理的行政費用給剝削。