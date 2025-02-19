美俄會談重點一次看　協商終戰卻未邀烏克蘭引發不滿

▲美俄官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談近4小時。（圖／路透）

文／中央社利雅德18日綜合外電報導

美國總統川普力求終結烏克蘭戰役、修補與俄羅斯的雙邊關係之下，美俄官員今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談近4小時，是兩國2022年以來最全面性的高層級接觸。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）各自率領的代表團今天說了什麼？接下來會有什麼發展？以下為美聯社的整理：

力拚美俄雙邊關係止跌回升

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月全面入侵烏克蘭，與美國的關係也跟著跌至冷戰後新低。兩國代表團今天達成的第一個協議，就是結束多年來持續惡化的外交關係。

川普和蒲亭1星期前已經先通過話，而盧比歐和拉夫羅夫今天在利雅德（Riyadh）這一聚，則是華府自前朝拜登政府國務卿布林肯（Antony Blinken）2022年1月在日內瓦會見拉夫羅夫、阻止俄國侵烏未果以來，美俄外交首長第一次實質進行面對面會談。

拉夫羅夫會後表示，雙方同意加速任命新的大使人選，兩國高階外交官員也將盡快開會，針對排除阻礙美俄外館工作的「人為障礙」進行討論。

美聯社點出，美俄早在2022年之前就已動手縮減駐館人員，最初是因為2014年俄國非法兼併克里米亞（Crimea），2018年發生流亡英國的俄國間諜和他女兒毒殺案，讓歐美與俄關係進一步惡化。

盧比歐今天婉拒說明美方如今是否不再追究上述案件，但說欠缺外交接觸，烏克蘭就不可能達到和平。

針對終結俄烏戰爭進行協商

美俄今天也同意設立高階工作小組，一探斡旋終結俄烏戰爭的可能性。目前還不清楚雙方何時舉行第一次會議，但兩邊都說愈快愈好。

至於各方可能需要做出哪些讓步，出席今天雙邊會談的美國國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，領土和安全保障將會是其中兩個討論要點。

盧比歐則說，一支高層級隊伍將開始與俄方接觸，討論「終結這場衝突的條件會有哪些」。

在派遣維和任務團監督可能的烏克蘭停火這類關鍵事宜上，俄方官員表示，莫斯科當局將不會接受由任何北大西洋公約組織（NATO）成員國兵力來擔綱。俄方重申，烏國加入北約對俄構成重大安全議題。

美俄歷史性會議 未邀烏克蘭和歐洲參與

儘管今天在利雅德的美俄會沒有烏克蘭和歐洲各國參與的份，華府官員表示，重大和平斡旋工作一旦上路，他們無意將烏國和歐洲排除在外。盧比歐說：「沒有一方會是局外人。」

儘管如此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顯然不滿自己未受邀與會，怒而延後原定明天出訪沙烏地阿拉伯的行程，以避免與今天的美俄會產生任何聯想。

倫敦國際戰略研究所（IISS）歐俄高級研究員古爾德-戴維斯（Nigel Gould-Davies）說，「整起協商打從一開始就似乎一面倒地偏袒俄方。甚至可能要質疑這是否能被稱為協商，還是某種程度上算是美國的一系列屈服」。

川普則是不太搭理烏國未受邀與會的抗議聲浪。他一再表示基輔領袖根本不該讓戰爭爆發，暗示烏克蘭戰前就應該對俄國讓步。

美國解除對俄制裁的可能性

當被問及川普2.0政府是否會解除拜登政府對莫斯科祭出的各項制裁措施，盧比歐點出，「若求衝突落幕，各方都需讓步」，而「我們將不會預先決定這些（讓步）會有哪些」。

至於美國是否會將拉夫羅夫正式移出制裁名單，盧比歐說，「我們對話還沒有到達這個層級」。

美俄合作可能性

在今天的利雅德會議中，俄國代表團內的俄羅斯直接投資基金（RDIF）負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）告訴媒體說，俄美應該開發聯合能源計畫，「包括北極圈和其他地區」。

盧比歐則說，若各方成功斡旋終結烏克蘭戰爭，將開啟與俄國成為夥伴關係的「絕佳機會」，針對「有益於全世界，又能改善我們（美俄）長期關係的各項事務」進行合作。

他並未提供進一步說明。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）