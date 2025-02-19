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社會 社會焦點 保障人權

投資遭詐70萬　衰女辦貸款又被坑「沒寄存摺仍上當」

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）先前遭到投資詐騙70萬元，急需資金還債，沒想到又在辦理貸款時被詐騙集團盯上，淪為詐團車手，導致3名受害者損失152萬元。不過，台南地院法官檢視相關證據之後，認為小芸確實也是被騙的，最終因證據不足，裁定她無罪。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小芸被騙70萬元，著急辦貸款又被詐團盯上。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸在2023年4月間將自己名下的3個金融帳戶資料交給詐騙集團使用，甚至擔任負責提領款項的車手，導致3名受害者被騙錢，共計損失152萬元，因而被檢方依法起訴。

對此，小芸矢口否認犯罪，她強調，自己先前遭到投資詐騙70萬元，想要辦理貸款，沒想到又被騙。小芸的辯護人也表示，小芸遭投資詐騙之後，急需資金還債，前往銀行辦理未果，只好上網求助，結果有一名「貸款專員」主動聯繫，僅要求提供證件、存摺照片等資料，再以要包裝金流做財力證明等理由，請她幫忙將匯入的「公司款項」領出並交還，雙方還簽了合作契約書，她並不知道自己已經淪為車手。

台南地院法官檢視小芸與「貸款專員」的LINE對話紀錄，發現對方不僅主動聯繫詢問小芸是否有資金需求，甚至提供反詐騙專線165，提醒小芸「若要求寄出存摺、提款卡者，皆是詐騙集團」；如果小芸已經知道或預見對方是詐團成員，應當不可能將重要個資拍照交出，從對話內容看來，她當時顯然已經上當了。

法官表示，小芸辦理貸款的過程雖然有許多可疑之處，她也確實輕率大意了，但現今詐騙手法五花八門，「疏忽」與「不確定故意」僅有一線之隔，她辯稱自己是被詐團話術誆騙，有對話紀錄、合作契約書等證據可以佐證，尚可採信。

法官認為檢方目前提出的證據，均不足以證明小芸具有3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意，加上後續也查無其他積極證據可以佐證，最終因證據不足，裁定小芸無罪，全案仍可上訴。

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