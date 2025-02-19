謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

▲謝寒冰再爆更多合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

記者曾筠淇／綜合報導

名嘴謝寒冰爆料，聯電創辦人曹興誠在2015年時外遇中國籍小三，還公開一系列私密照。對此，曹興誠已經正式提告，求償1億元。事後財經網美胡采蘋則直言，曹興誠已經行走江湖這麼多年了，「你覺得他會現在才翻車嗎？」

媒體人謝寒冰17日爆出聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，因此曹興誠18日也正式對謝寒冰提告。對此，謝寒冰就在直播中表示，「法院可不可以現場比對特徵？我好期待」。接著又秀出多張之前未公布的其他合照，問大家覺得照片是P的嗎？有沒有AI專家可以出來說說？

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謝寒冰直言，「其實我PO這個照片是要提醒曹董，你們兩個人的事情其實很多人都看過，你們也不避諱，很多人都知道這件事不是嗎？曹興誠到現在沒有正式面對這件事回答過」。

胡采蘋則在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她其實也不知道該說什麼才好，曹興誠在江湖行走這麼多年了，一直都有緋聞，然而最終也沒有出過什麼事情，「你覺得他會現在才翻車嗎？」

貼文底下，也有網友回應，「就算真的有又關他屁事」、「拿這種粗製濫造的假照片出來人基本上已經很有問題，但照片假成那樣還有人要信」、「人家都幾歲了還在抹黃，真不知道這是貶還是褒」、「真的假的又怎樣？就是要罷免」、「真的又怎樣？是選模範老公嗎」。