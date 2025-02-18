再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

▲媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰，下同）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰17日爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，曹興誠今（18日）決定正式對謝寒冰提告，而謝則反擊「法院可不可以現場比對特徵？我好期待」。未料晚間謝寒冰於直播再度秀出多張未公布的照片，他更表示，「要告就告吧，確定這是P的嗎？怎麼看都不像，PO照片是提醒曹董，你們兩人的事很多人都看過，你們也不避諱，很多人都知道不是嗎」？

謝寒冰今日晚間於直播表示，曹興誠的第一篇的聲明，看起來就好像是不想追究，當時自己順口說「那不就等於承認了嗎」？結果到了晚上曹興誠就說要告了，要告就告吧。

謝寒冰表示，要不要反告誣告？其實現在自己還不能告誣告，因為還沒收到曹興誠正式提告的資料，自己要確認告了什麼，才能確定能不能反告。

接著，謝寒冰更在直播秀出多張之前未公布的「曹興誠與小三合照」，他說，大家覺得這張照片是P圖的嗎？有沒有AI專家可以告訴他到底是不是P的，自己想請問如果不是很親密的朋友，會做這樣的合照嗎？

謝寒冰再說，這都像是P的圖嗎？這張基本上拍得很模糊，不會有人P到這麼蠢吧，確定這是P的嗎？怎麼看都不像，有沒有專家指示一下告訴哪裡像P的。

謝寒冰直言，「其實我PO這個照片是要提醒曹董，你們兩個人的事情其實很多人都看過，你們也不避諱，很多人都知道這件事不是嗎？曹興誠到現在沒有正式面對這件事回答過」。

談到外界質疑為何要爆料，謝寒冰說，自己覺得很奇怪，這群人只準自己爆料其他人親中賣台，怎麼會知道曹興誠沒有親中賣台？以曹這種公眾人物、大老闆的身分，如果親中賣台是不是賣得比別人更厲害？這才是大家該質疑的地方。

謝寒冰強調，自己只是用這群人的邏輯，平常這群人就是用這種邏輯去質疑別人，既然這群人可以這樣質疑別人，那他也有權力質疑，就是這麼簡單，這群人連一些平民百姓的網紅、YouTuber隨便說一句話就要去出征、肉搜霸凌，這群質疑的人怎麼就沒有說不應該講什麼？

▼媒體人謝寒冰再爆曹興誠刺青照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）