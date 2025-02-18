ChatGPT指曹興誠「小三合照」是合成　藍委：深偽檢測工具不可靠

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

前聯電董事長曹興誠遭爆料外遇中國大陸籍小三，事後曹發聲明指出，照片都是合成照，同時也有網友透過ChatGPT分析，得出結論也認為圖片可能為AI生成或經大量修飾。對此，國民黨熟稔科技資訊的立委葛如鈞表示，目前市面上的多數「深偽檢測（Deepfake Detection）工具」並不可靠，甚至有可能是詐騙或偽造，導致民眾誤信錯誤資訊，進一步加深社會的對立與混亂。

葛如鈞表示，近期，網路上出現許多與政治人物相關的爭議照片，引發全民對AI變造影像（Deepfake）的關注。然而，在這波討論中，他辦公室也發現了一個嚴重問題，目前市面上的多數「深偽檢測（Deepfake Detection）工具」並不可靠，甚至有可能是詐騙或偽造，導致民眾誤信錯誤資訊，進一步加深社會的對立與混亂。

葛如鈞說，對於曹興城相關與小三合照曝光後，有網友使用Hive Moderation等檢測工具來驗證某張爭議照片的變造機率，但結果顯示機率極低。然而，幾乎同時間，其他人卻用極為粗糙的合成手法將搞笑明星或名嘴的照片拼接在一起，這些檢測工具竟然同樣顯示變造機率極低；或是透過 ChatGPT 4o 來分析，認為圖片是真的，他則用同樣方法讓 ChatGPT 辨識自己 P 圖的 YT 封面照，AI 也說沒有變造過，足見目前AI深偽檢測工具，或是透過一般用途的AI 來辨識深偽的準確性存在重大疑慮。

葛如鈞認為，事實上，只有像法務部調查局或學術單位這樣的專業機構，才擁有真正可行且具公信力的技術工具。然而，不同的檢測工具在分析上可能產生不同結果，因此通常需透過多種工具交叉比對，才能以大數據方式得出更具參考價值的判斷。但目前政府的公權力在這方面明顯不足。例如，針對民進黨羅姓立委的爭議照片，調查局雖然擁有相應工具，但至今仍未公開其檢測結果，讓外界無法得知究竟是真是假，顯示出政府在AI治理上的消極態度。

