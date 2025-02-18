預告曹興誠真的慘了！　邱毅曝內幕：後面還有更勁爆的東西

▲謝寒冰直播爆料曹興誠與小三合照。（圖／翻攝YouTube／「哏傳媒」直播節目)

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰17日爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三的露骨照，曹興誠則發出聲明表示，那些聲稱與他有關的親密不雅照片都是合成的、確定會對散播者提告求償。對此，前立委邱毅今（18日）表示，昨天有人拿去專業鑑定機構查證，蔡正元也公布了查證結果，AI製造或深偽製作的可能性是0%，據說，這事還沒了，後面還有更勁爆的東西要出來，這下曹興誠真的要慘了。

邱毅表示，台獨頑固分子曹興誠與小三的不雅照片曝光以後，慌亂的辯駁，指照片是經過AI變造。但在慌亂中，曹興誠又矛盾的說「如果照片是真的，自己沒有影響，只是傷害了女性，若造成那位女性發生不測怎麼辦」？

邱毅表示，乍聽之下，曹興誠好像良心未憫，還能為照片中女主角著想，連他聽了都難免感動。但其實照片中很大的一部分，特別在自家臥室的床第照片，明顯是來自女主角自拍，而這些照片，也正是來自女主角的照片檔，關鍵就是女主角向媒體和名嘴提供這些照片，是不是跟過去的趙天麟一樣，是來自始亂終棄後的女性復仇？

談到「照片真偽」，邱毅指出，至於曹興誠說照片是AI變造，昨天下午有人拿去專業鑑定機構做查證，查證結果在昨晚已出爐，蔡正元在臉書FB已及時公布，查證結果是，AI製造或深偽製作的可能性是0%，這下子曹興誠可麻煩大了！

邱毅提到，前幾天，曹興誠在接受媒體訪問，還道貌岸然的譏諷柯文哲和黃國昌，說柯黃兩人過不了女人和錢的關卡。結果言猶在耳，自己反而身陷連串的情色金錢風波之中。

最後，邱毅強調，據說，這事還沒了，後面還有更勁爆的東西要出來，這下曹興誠真的要慘了，自己估計賴清德心虛，怕這把火延燒到自己身上，一定會與曹興誠切割，曹興誠投靠台獨，做台獨大金主，扶持黑熊的努力，恐怕要竹籃子打水一場空了！

▼前立委邱毅公布曹興誠照片檢測結果。（圖／翻攝自Facebook／邱毅）