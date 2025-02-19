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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批協商藍白二度傷害行政院　吳思瑤轟：原以為韓國瑜有高招妙計

▲▼民進黨團 協尋傅崐萁總召 記者會 吳思瑤 陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對總預算後續處理解方，立法院長韓國瑜18日召集朝野黨團協商，協商近兩小時後，三方仍無共識。民進黨團幹事長吳思瑤說，原本以為韓國瑜有高招妙計，卻是讓藍白二度傷害行政院，韓國瑜最終宣讀盼行政院不要同意覆議，其實就是整場協商的設定目標。

韓國瑜18日召集黨團協商，討論總預算後續事宜，協商近兩小時後，因未有共識，韓國瑜表示，總預算已三讀通過，盼行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議；如果行政院不提覆議，各黨團可來討論行政院後續有什麼方案可行，但他也會尊重行政院做出的任何決定。

吳思瑤說，原本期待，得來不易的朝野協商，可以化解總預算爭議，在韓國瑜高調表明「主持朝野協商補救預算」，她以為是真心誠意也有高招妙計。但事實是，藍白犯後毫無悔意，完全不認為惡刪惡凍總預算有錯，反而聯手檢討行政院，對受害者施以「二度傷害」，韓國瑜也沒能實質影響藍白兩黨，反而坐視放任藍白再次凌遲政院。

吳思瑤指出，國民黨團總召傅崐萁不給韓國瑜面子，索性出國缺席重要的協商；國民黨團書記長王鴻薇還拿錯誤數字「漂白」大砍大凍預算的惡行；民眾黨團總召黃國昌指責主計總處沒有協助立院計算審查結果，要求行政院被賣了還幫忙數鈔票，簡直得了便宜還賣乖；國民黨立委陳玉珍根本來鬧場，言不及義還惡意消費柯總召的病情，毫無人性。

吳思瑤認為，協商立院要優先回答核心問題「到底立院計算後的實質刪減、凍結數是多少？」但到最後一刻，立院連負責任說明審查結果都沒有，韓國瑜自顧自宣讀他預擬的建議，要行政院不要提覆議，這樣的立院有尊重民意嗎？覆議是行政院的憲法權利，立院才應「尊重」，而不是逕行限制。

吳思瑤強調，國家是大家的，預算是人民的，若在野不想要善解惡因，勢必持續助長惡果。

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