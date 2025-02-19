快訊／通緝犯撞警遭開11槍內幕曝　持有兒少性剝削影像重罪被聲押

記者黃哲民、黃宥寧、劉人豪／台北報導

台北市內湖區新明路150號前18日發生拒檢衝撞案，36歲許姓男子駕車行經該路段，拒檢衝撞員警，另一名員警因此連開11槍嚇阻。據了解，許男是兒少性剝削通緝犯，警方訊後將依妨害公務及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方昨晚複訊後聲押未禁見。

根據調查，許嫌駕車行經內湖區新明路150號時被攔查，期間偽報假身分被發現，員警於是要求他下車受檢。怎料許嫌突然疾駛、拒檢逃逸，撞倒了陳姓員警，另一名王姓員警持續大吼「下車」，並且連開11槍，現場警笛聲大作，畫面也十分驚險。

▲許姓通緝犯拒檢撞警，另一名員警立即掏槍射擊，一共射了11發子彈。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

許嫌駕車逃逸後，將車輛棄置在南京東路的譚美公園公車站，隨即轉為徒步逃逸，警方於是發動圍捕。而在圍捕的過程中，有熱心民眾發現氣喘吁吁的員警正在追人，於是把車子停下來，大喊「上車，快點！往那邊跑我看到了」，最終順利協助警方將許嫌逮捕。

據了解，許嫌因涉持有或拍攝兒少性剝削影像等重罪，在偵查中落跑而遭到通緝犯，過去同類重大案件則有「創意私房」一案及黃子佼是VIP會員等，警方訊後將許嫌依妨害公務及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，通緝案件解送新北地檢署歸案。檢方昨晚複訊後聲押未禁見，法院尚未開庭。

根據兒童及少年性剝削防制條例第36條，拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以上10元以下罰金。招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。意圖營利犯前三項之罪者，依各該條項之規定，加重其刑至二分之一。前四項之未遂犯罰之。