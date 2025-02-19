　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／通緝犯撞警遭開11槍內幕曝　持有兒少性剝削影像重罪被聲押

記者黃哲民、黃宥寧、劉人豪／台北報導

台北市內湖區新明路150號前18日發生拒檢衝撞案，36歲許姓男子駕車行經該路段，拒檢衝撞員警，另一名員警因此連開11槍嚇阻。據了解，許男是兒少性剝削通緝犯，警方訊後將依妨害公務及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方昨晚複訊後聲押未禁見。

根據調查，許嫌駕車行經內湖區新明路150號時被攔查，期間偽報假身分被發現，員警於是要求他下車受檢。怎料許嫌突然疾駛、拒檢逃逸，撞倒了陳姓員警，另一名王姓員警持續大吼「下車」，並且連開11槍，現場警笛聲大作，畫面也十分驚險。

▲▼許姓通緝犯拒檢撞警，另一名員警立即掏槍射擊，一共射了11發子彈。（圖／記者張君豪翻攝）

▲許姓通緝犯拒檢撞警，另一名員警立即掏槍射擊，一共射了11發子彈。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

許嫌駕車逃逸後，將車輛棄置在南京東路的譚美公園公車站，隨即轉為徒步逃逸，警方於是發動圍捕。而在圍捕的過程中，有熱心民眾發現氣喘吁吁的員警正在追人，於是把車子停下來，大喊「上車，快點！往那邊跑我看到了」，最終順利協助警方將許嫌逮捕。

據了解，許嫌因涉持有或拍攝兒少性剝削影像等重罪，在偵查中落跑而遭到通緝犯，過去同類重大案件則有「創意私房」一案及黃子佼是VIP會員等，警方訊後將許嫌依妨害公務及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，通緝案件解送新北地檢署歸案。檢方昨晚複訊後聲押未禁見，法院尚未開庭。

▲▼民眾看見員警正在追嫌犯，立即停下車輛，並大喊「上車，快點！往那邊跑我看到了」。（圖／記者張君豪翻攝）

根據兒童及少年性剝削防制條例第36條，拍攝、製造、無故重製兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以上10元以下罰金。招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。意圖營利犯前三項之罪者，依各該條項之規定，加重其刑至二分之一。前四項之未遂犯罰之。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西班牙首戰先發出爐！　前樂天洋投再戰台灣
王大陸獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實他未畢業
台中七期26歲男遭虐殺！　竟是因為傳播妹
立委收賄500萬「施壓失敗」　光電老闆怒討錢被擺爛
王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！　破億家世起底
吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁消失螢光幕14年
快訊／警開11槍抓人內幕曝！　36歲男持有兒少性剝削影像
桃園副市長家人遭詐1500萬　房產險騙光
他「靠健檢揪心臟惡疾」！預防醫學正夯　歐瀚文曝5關鍵提升免疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

屏東恆春貨車撞山壁卡溝　駕駛乘客被救出1重傷送醫

國5北向羅東段車禍！2車擦撞再撞護欄　車頭全毀畫面曝

獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實王大陸退學轉校未畢業

學生族群春節領紅包成詐團目標　「小額投資」引誘千萬別信

家人遭詐1500萬！桃園副市長王明鉅回應「是親戚」：不清楚案情

屏東兩「區間測速」1月抓1697件違規　這輛超速44公里慘了

台中七期命案3嫌起訴！為了傳播妹費用　「10大凶器」虐殺26歲男

咖啡店闆娘出軌熟客！遭綠帽夫抓姦　小王提「勃起障礙」吞敗

KTV歡唱離場爆衝突！水電工1打3　對員警噴辣椒水慘了

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

屏東恆春貨車撞山壁卡溝　駕駛乘客被救出1重傷送醫

國5北向羅東段車禍！2車擦撞再撞護欄　車頭全毀畫面曝

獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實王大陸退學轉校未畢業

學生族群春節領紅包成詐團目標　「小額投資」引誘千萬別信

家人遭詐1500萬！桃園副市長王明鉅回應「是親戚」：不清楚案情

屏東兩「區間測速」1月抓1697件違規　這輛超速44公里慘了

台中七期命案3嫌起訴！為了傳播妹費用　「10大凶器」虐殺26歲男

咖啡店闆娘出軌熟客！遭綠帽夫抓姦　小王提「勃起障礙」吞敗

KTV歡唱離場爆衝突！水電工1打3　對員警噴辣椒水慘了

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

與習近平面對面！陸31間民企老闆是誰？　任正非和王傳福領銜發言

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

抽中拼賺40萬！印能吸逾8萬筆申購　凍資破千億

可愛老闆店內嗨跳招客舞　客人淡定吃飯成對比笑翻XD

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

賴清德安平寓所憲兵翹班　「鬆一下」代價出爐

里長重拳打死妻子　涉殺人聲押禁見

即／國1重大車禍　1男送醫亡

嘉義宮壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

神壇火警！5歲童救出已碳化　4歲弟、2阿祖仍搶救中

新光三越氣爆櫃姐轉調　傳高層震怒：客人跑了怎麼辦

即／烏來山路自撞！24歲無照男血流滿地搶救不治

愛妻里長人設翻車　揮重拳打死妻遭收押

色老闆騙留美學醫！幫打工妹「喬子宮」慘了

更多熱門

相關新聞

勇警「連開11槍」抓通緝犯　對峙畫面曝光

勇警「連開11槍」抓通緝犯　對峙畫面曝光

台北市內湖區新明路150號前18日發生拒檢衝撞案，36歲許姓男子駕車行經該路段，拒檢衝撞員警，另一名員警因此連開11槍嚇阻。隨著事件調查，驚悚的撞警、開槍畫面也曝光。

遊客背包遺失 警方迅速協助尋回

遊客背包遺失 警方迅速協助尋回

未戴安全帽致死率高8倍 屏警啟動取締專案

未戴安全帽致死率高8倍 屏警啟動取締專案

開假罰單被起訴　曾獲1267嘉獎現在跑Uber

開假罰單被起訴　曾獲1267嘉獎現在跑Uber

身障男喪妻無力處理後事　枋寮警+善心人相助

身障男喪妻無力處理後事　枋寮警+善心人相助

關鍵字：

警察通緝犯拒檢案追捕台北

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面